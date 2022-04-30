Сафонов, Ионов и Сперцян – в старте «Краснодара»; у «Ростова» сыграют Глебов, Полоз и Комличенко

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 27-го тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин, Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
- Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Начало – в 16:30 мск.
- «Краснодар» занимает 6-е место в РПЛ, «Ростов» – 8-е.
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Источник: сайт РПЛ