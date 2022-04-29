Мхитарян пропустит минимум две недели из-за травмы. Он не сыграет с «Лестером»

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна после травмы, полученной в первом матче 1/2 финала Лиги конференций с «Лестером» (1:1).

По информации Calciomercato, 33-летний армянин пропустит около 15-20 дней. Он не сможет сыграть в ответном матче против английского клуба, который состоится 5 мая.

Мхитарян провел 43 матча в этом сезоне, забил 5 мячей и отдал 9 ассистов.

Его контракт с «Ромой» истекает летом.

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