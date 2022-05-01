Где смотреть «Спартак» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 мая

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в 27-м туре РПЛ
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- Игра состоится в воскресенье, 1 мая.
- Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
- Начало – в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Крылья Советов
- Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции – в 13:55 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Спартак – Крылья Советов
- Победа Спартака – 2.09
- Ничья – 3.40
- Победа Крыльев Советов – 3.75
Источник: «Бомбардир»