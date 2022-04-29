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Где смотреть «Спартак» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 мая

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в 27-м туре РПЛ

Смотрите матч бесплатно и получите 2000 рублей

  • Игра состоится в воскресенье, 1 мая.
  • Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
  • Начало – в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Крылья Советов

  • Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции – в 13:55 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

Ставки на матч Спартак – Крылья Советов

Коэффициенты:

  • Победа Спартака – 2.09
  • Ничья – 3.40
  • Победа Крыльев Советов – 3.75

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Источник: «Бомбардир»

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