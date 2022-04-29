Семин: «Не понимаю критику Дзюбы. Он трижды подряд приводил «Зенит» к чемпионству»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Не понимаю критику Дзюбы. Он лучший игрок лиги по результативным действиям. Трижды подряд приводил «Зенит» к чемпионству, лидер на поле и очень стабильный игрок.

Конечно, он еще принесет пользу «Зениту». Планку держать умеет», — сказал Семин.

Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 35 играх этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут