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Семин: «Не понимаю критику Дзюбы. Он трижды подряд приводил «Зенит» к чемпионству»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Не понимаю критику Дзюбы. Он лучший игрок лиги по результативным действиям. Трижды подряд приводил «Зенит» к чемпионству, лидер на поле и очень стабильный игрок.

Конечно, он еще принесет пользу «Зениту». Планку держать умеет», — сказал Семин.

  • Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 35 играх этого сезона.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: 0

    Аден 3 минуты назад

    дЗюбло прославило бЗденит, ну и себя видосом. И только.

    0
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    Рейтинг: +13301

    Fusballer 44 минуты назад

    А Семак тогда на что?

    0
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