Семин: «Не понимаю критику Дзюбы. Он трижды подряд приводил «Зенит» к чемпионству»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.
«Не понимаю критику Дзюбы. Он лучший игрок лиги по результативным действиям. Трижды подряд приводил «Зенит» к чемпионству, лидер на поле и очень стабильный игрок.
Конечно, он еще принесет пользу «Зениту». Планку держать умеет», — сказал Семин.
- Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 35 играх этого сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
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Источник: Sport24