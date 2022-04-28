Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

Матюнин: «Подтверждаю, что буду подавать жалобу на Хачатурянца. Скорее всего, сделаю это в понедельник»

Арбитр Алексей Матюнин отреагировал на новость, что он будет жаловаться в РФС на главу судейского комитета и президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Да, я подтверждаю, что буду подавать жалобу в Российский футбольный союз на Ашота Хачатурянца.

Она связана с решениями ЭСК и с его (Хачатурянца) выражениями. Скорее всего, я это сделаю в понедельник», – сказал Матюнин.

  • На прошлой неделе судья обслуживал матч «Химки»«Крылья Советов» (4:1).
  • ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.
  • Хачатурянц раскритиковал работу арбитров и заявил, что «очередные санкции в отношении судей неизбежны». Позже он назвал это интервью «фейком».
  • Матюнина (главный) и его VAR-ассистента Павла Шадыханова вызвали на детектор лжи в РФС.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Цорн – о новичке «Локомотива» Раконьяце: «Тот профиль игрока, который мы искали»
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца 3
Решение по лимиту на легионеров в РПЛ будет принято в мае 1
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:50
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +22276

    JTherry 49 минут назад

    все интереснее становятся интриги в РПЛ - судья подает жалобу на своего начальника, и кто кого..?)) Хачатурянц - заявления провокационные делает раньше времени, а потом включает "заднюю"... пусть даже его подчиненные неправы тысячу раз, с начальника спрос - больше...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11