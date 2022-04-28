Матюнин: «Подтверждаю, что буду подавать жалобу на Хачатурянца. Скорее всего, сделаю это в понедельник»

все интереснее становятся интриги в РПЛ - судья подает жалобу на своего начальника, и кто кого..?)) Хачатурянц - заявления провокационные делает раньше времени, а потом включает "заднюю"... пусть даже его подчиненные неправы тысячу раз, с начальника спрос - больше...
Арбитр Алексей Матюнин отреагировал на новость, что он будет жаловаться в РФС на главу судейского комитета и президента РПЛ Ашота Хачатурянца.
«Да, я подтверждаю, что буду подавать жалобу в Российский футбольный союз на Ашота Хачатурянца.
Она связана с решениями ЭСК и с его (Хачатурянца) выражениями. Скорее всего, я это сделаю в понедельник», – сказал Матюнин.
- На прошлой неделе судья обслуживал матч «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).
- ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.
- Хачатурянц раскритиковал работу арбитров и заявил, что «очередные санкции в отношении судей неизбежны». Позже он назвал это интервью «фейком».
- Матюнина (главный) и его VAR-ассистента Павла Шадыханова вызвали на детектор лжи в РФС.
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