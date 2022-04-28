Матюнин подал жалобу на Хачатурянца в РФС. Он считает, что его слова повлияли на решение ЭСК

Судья Алексей Матюнин подал жалобу на руководителя судейского комитета РФС и президента РПЛ Ашота Хачатурянца из-за его высказываний после матча «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

Хачатурянц раскритиковал работу Матюнина и заявил, что «очередные санкции в отношении судей неизбежны». Позже Хачатурянц назвал свое интервью «фейком».

Арбитров Алексея Матюнина (главный) и Павла Шадыханова (VAR) вызвали на детектор лжи в РФС.

ЭСК признала, что бригада дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

«Матюнин в своем письме указывает на то, что не согласен с выводами экспертно-судейской комиссии и отмечает, что на решение ее членов повлияли слова председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, прозвучавшие в медиа до рассмотрения эпизодов членами ЭСК.

По регламенту решение ЭСК — окончательное. Поэтому Матюнин обращается в комитет по этике, но через президента РФС, так как в соответствии со ст. 38 регламента Комитета РФС по этике, правом на подачу обращения обладают президент, генсек и исполком РФС, а также президенты РПЛ и ФНЛ», – сообщает «РБ Спорт».

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