Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

Матюнин подал жалобу на Хачатурянца в РФС. Он считает, что его слова повлияли на решение ЭСК

Судья Алексей Матюнин подал жалобу на руководителя судейского комитета РФС и президента РПЛ Ашота Хачатурянца из-за его высказываний после матча «Химки»«Крылья Советов» (4:1).

  • Хачатурянц раскритиковал работу Матюнина и заявил, что «очередные санкции в отношении судей неизбежны». Позже Хачатурянц назвал свое интервью «фейком».
  • Арбитров Алексея Матюнина (главный) и Павла Шадыханова (VAR) вызвали на детектор лжи в РФС.
  • ЭСК признала, что бригада дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

«Матюнин в своем письме указывает на то, что не согласен с выводами экспертно-судейской комиссии и отмечает, что на решение ее членов повлияли слова председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, прозвучавшие в медиа до рассмотрения эпизодов членами ЭСК.

По регламенту решение ЭСК — окончательное. Поэтому Матюнин обращается в комитет по этике, но через президента РФС, так как в соответствии со ст. 38 регламента Комитета РФС по этике, правом на подачу обращения обладают президент, генсек и исполком РФС, а также президенты РПЛ и ФНЛ», – сообщает «РБ Спорт».

Тест: назовите все российские клубы

Новости по теме
Корниленко: «Крылья Советов» возмущены работой Матюнина. Мы за честный футбол»
«Бог есть». Широков – о вызове Матюнина и Шадыханова на полиграф 7
Судьи Матюнин и Шадыханов вызваны на детектор лжи. Они дважды ошиблись в пользу «Химок» в матче с «Крыльями Советов» («СЭ») 2
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:26
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11