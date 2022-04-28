Мино Райола умер в 54 года (Football Italia)

Футбольный агент Мино Райола умер в больнице после непродолжительной болезни, сообщает Football Italia и другие итальянские СМИ. Ему было 54 года.

В январе Райола попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за легочного заболевания. Позже его выписали.

UPD: помощник Райолы Хосе Фортес Родригес и врач миланской больницы Альберто Зангрильо опровергли информацию о смерти агента. Позже сам Райола написал в твиттере, что его «убивают второй раз за четыре месяца».

Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба и других игроков.

В прошлом году его состояние оценивалось примерно в 73,5 миллиона евро.

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