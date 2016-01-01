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Мино Райола умер в 54 года (Football Italia)

Футбольный агент Мино Райола умер в больнице после непродолжительной болезни, сообщает Football Italia и другие итальянские СМИ. Ему было 54 года.

В январе Райола попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за легочного заболевания. Позже его выписали.

UPD: помощник Райолы Хосе Фортес Родригес и врач миланской больницы Альберто Зангрильо опровергли информацию о смерти агента. Позже сам Райола написал в твиттере, что его «убивают второй раз за четыре месяца».

  • Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба и других игроков.
  • В прошлом году его состояние оценивалось примерно в 73,5 миллиона евро.

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Источник: Football Italia

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Комментарии15
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    Рейтинг: +2173

    Аристократ Олжик 1 час назад

    Так он умер или нет? Непонятно

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    Рейтинг: +14526

    ilichkadr > Аристократ Олжик 6 минут назад

    «Текущее состоянии здоровья для всех интересующихся: я в бешенстве! Второй раз за четыре месяца меня убивают. Также я способен воскрешаться», – написал Райола в твиттере.

    0
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    Рейтинг: +3318

    AZ 2 часа назад

    Деньги с собой не заберешь... Пуха...

    0
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    Рейтинг: +14526

    ilichkadr > AZ 2 часа назад

    Бубликов умер, а потом он не умер. Умрет ли он ещё раз неизвестно........

    1
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    Рейтинг: +147

    dragoff > AZ 2 часа назад

    не дождетесь))))

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    Рейтинг: +24509

    vladimir-7 > ilichkadr 30 минут назад

    Бубликов не умер, разве он мог бросить такой КПП, находящийся под лестницей.

    1
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    Рейтинг: +454

    Lipatoff 2 часа назад

    Целый воротила футбольного бизнеса ушёл

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    Рейтинг: +1347

    Хейтер Аларм 2 часа назад

    неожиданно!

    0
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    Рейтинг: +61

    Теркчанин 2 часа назад

    все мы смертны.

    0
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    Рейтинг: +1885

    DMитрий 2 часа назад

    Это пример того, что всю сознательную жизнь думаешь и гонишься за деньгами и забываешь о самом главном... И в самый нужный момент эти миллионы-миллиарды тебе уже не "друзья".

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    Рейтинг: +414

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    Очень жаль, колоритный был человек

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    Рейтинг: +147

    dragoff 3 часа назад

    Вот это действительно большая потеря. Талантливейший человек, умел поставить на место самых зажравшихся футбольных президентов и кто бы что не говорил - был порядочным мужиком, умеющим отвечать за данное слово.

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    Рейтинг: +7140

    vladik12 3 часа назад

    Даю инсайд: все его дела переходят Тимуру Гурцкая.

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    Рейтинг: +2445

    acor94 3 часа назад

    Грустно, получается холланд теперь всю жизнь будет играть в боруссии?

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    Рейтинг: +1687

    altezzik > acor94 3 часа назад

    Может, для карьеры Холланда - это не грустно )

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