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Семак – о «Локомотиве»: «Главный соперник «Зенита» последних четырех лет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Локомотиве» перед матчем 27-го тура РПЛ.

— Ваше мнение о сопернике? В чем их сильные стороны?

— «Локомотив» — достаточно серьезный клуб, самый главный наш соперник последних лет, если брать последние четыре года. Практически во всех турнирах сталкиваемся постоянно.

Сейчас команда обновилась, взят вектор на развитие молодых. И те игроки, которые пришли, очень сильны индивидуально — Изидор, Керк, Кухта, который пропустит матч. И те игроки, которые были — Жемалетдинов, Баринов. Очень хорошие футболисты по качеству работы с мячом и очень сильные в быстрых атаках.

Нам придется подумать и поломать голову над тем, как правильно сыграть против «Локомотива». Достаточно удачные и хорошие по качеству матчи и против ЦСКА, и против «Спартака». Нам предстоит очень серьезный соперник.

  • «Зенит» примет «Локомотив» в субботу, 30 апреля.
  • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
  • «Локо» идет на 5-м месте.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: сайт «Зенита»

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Сегодня, 13:20
Комментарии4
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    Рейтинг: +13571

    Skull_Boy 21 минуту назад

    Тебя хрен поймешь, то сначала ЦСКА, то потом Спартак, то следующий вдруг встал Краснодар, а теперь вот и Локо, а на практике ты просто 3,14здабол и жополиз

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    Рейтинг: +14515

    ilichkadr > Skull_Boy 28 секунд назад

    После Локо будет Спартак, потом Нижний Новгород. У Серёги всегда главный соперник это следующий соперник. Это привычки осталась от Уфы.

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    Рейтинг: +94

    Fandorine 35 минут назад

    А не Сочи?

    0
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    Рейтинг: +5070

    AtticusFinch 51 минуту назад

    Это где? В Кубке России?

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