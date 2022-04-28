Семак – о «Локомотиве»: «Главный соперник «Зенита» последних четырех лет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Локомотиве» перед матчем 27-го тура РПЛ.

— Ваше мнение о сопернике? В чем их сильные стороны?

— «Локомотив» — достаточно серьезный клуб, самый главный наш соперник последних лет, если брать последние четыре года. Практически во всех турнирах сталкиваемся постоянно.

Сейчас команда обновилась, взят вектор на развитие молодых. И те игроки, которые пришли, очень сильны индивидуально — Изидор, Керк, Кухта, который пропустит матч. И те игроки, которые были — Жемалетдинов, Баринов. Очень хорошие футболисты по качеству работы с мячом и очень сильные в быстрых атаках.

Нам придется подумать и поломать голову над тем, как правильно сыграть против «Локомотива». Достаточно удачные и хорошие по качеству матчи и против ЦСКА, и против «Спартака». Нам предстоит очень серьезный соперник.

«Зенит» примет «Локомотив» в субботу, 30 апреля.

Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.

«Локо» идет на 5-м месте.

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