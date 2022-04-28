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  • Семак – о «Локомотиве»: «Главный соперник «Зенита» последних четырех лет»

Семак – о «Локомотиве»: «Главный соперник «Зенита» последних четырех лет»

28 апреля 2022, 13:20
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Локомотиве» перед матчем 27-го тура РПЛ.

— Ваше мнение о сопернике? В чем их сильные стороны?

— «Локомотив» — достаточно серьезный клуб, самый главный наш соперник последних лет, если брать последние четыре года. Практически во всех турнирах сталкиваемся постоянно.

Сейчас команда обновилась, взят вектор на развитие молодых. И те игроки, которые пришли, очень сильны индивидуально — Изидор, Керк, Кухта, который пропустит матч. И те игроки, которые были — Жемалетдинов, Баринов. Очень хорошие футболисты по качеству работы с мячом и очень сильные в быстрых атаках.

Нам придется подумать и поломать голову над тем, как правильно сыграть против «Локомотива». Достаточно удачные и хорошие по качеству матчи и против ЦСКА, и против «Спартака». Нам предстоит очень серьезный соперник.

  • «Зенит» примет «Локомотив» в субботу, 30 апреля.
  • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
  • «Локо» идет на 5-м месте.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семак Сергей
Комментарии (8)
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ArReal
1651143397
Это где? В Кубке России?
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Fandorine
1651144392
А не Сочи?
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Skull_Boy
1651145204
Тебя хрен поймешь, то сначала ЦСКА, то потом Спартак, то следующий вдруг встал Краснодар, а теперь вот и Локо, а на практике ты просто 3,14здабол и жополиз
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E5
1651146527
Пххахахахаахахааххаа
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Теркчанин
1651148041
да будет вам..,соперник мля...
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raritet
1651151311
Самый главный враг -отсутствие мотивации у игроков. Клубы верхней половины таблицы все имеют как изьяны так и преимущества. Первое преимущество Локомотива- раскрепощенность, потому как ничто над ними не довлеет.
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