«Не нравится мой футбол – верни Пиоли!». Сарри поругался с президентом «Лацио» после поражения от «Милана»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поругался с президентом Клаудио Лотито после последнего матча Серии А против «Милана» (1:2). Римляне пропустили на 90+2 минуте.

Диалог между руководителями просочился в итальянские медиа.

– Ты видел, как играет «Милан»? Дальние забросы не запрещены, – сказал Лотито.

– Если тебе не нравится мой футбол, верни в команду Пиоли! – ответил Сарри.

«Милан» тренирует именно Пиоли, который ранее был в «Лацио».

«Лацио» идет в таблице 6-м, «Милан» – лидирует.

Сарри выигрывал Лигу Европы с «Челси».

Вспомните все российские клубы за всю историю