Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

«Не нравится мой футбол – верни Пиоли!». Сарри поругался с президентом «Лацио» после поражения от «Милана»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поругался с президентом Клаудио Лотито после последнего матча Серии А против «Милана» (1:2). Римляне пропустили на 90+2 минуте.

Диалог между руководителями просочился в итальянские медиа.

– Ты видел, как играет «Милан»? Дальние забросы не запрещены, – сказал Лотито.

– Если тебе не нравится мой футбол, верни в команду Пиоли! – ответил Сарри.

  • «Милан» тренирует именно Пиоли, который ранее был в «Лацио».
  • «Лацио» идет в таблице 6-м, «Милан» – лидирует.
  • Сарри выигрывал Лигу Европы с «Челси».

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Иммобиле – 4-й игрок из топ-5 лиг Европы, забивший не менее 25 голов в чемпионате в 3-й раз за последние 6 сезонов 3
Серия А. «Милан» на 92-й минуте вырвал победу над «Лацио» и поднялся на первое место 5
Ибрагимович готов сыграть с «Лацио». Он пропустил три недели
Источник: Sport Mediaset

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:52
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11