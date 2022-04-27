«Не нравится мой футбол – верни Пиоли!». Сарри поругался с президентом «Лацио» после поражения от «Милана»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поругался с президентом Клаудио Лотито после последнего матча Серии А против «Милана» (1:2). Римляне пропустили на 90+2 минуте.
Диалог между руководителями просочился в итальянские медиа.
– Ты видел, как играет «Милан»? Дальние забросы не запрещены, – сказал Лотито.
– Если тебе не нравится мой футбол, верни в команду Пиоли! – ответил Сарри.
- «Милан» тренирует именно Пиоли, который ранее был в «Лацио».
- «Лацио» идет в таблице 6-м, «Милан» – лидирует.
- Сарри выигрывал Лигу Европы с «Челси».
Вспомните все российские клубы за всю историю
Источник: Sport Mediaset