Корниленко: «Крылья Советов» возмущены работой Матюнина. Мы за честный футбол»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал работу судей в матче 26-го тура РПЛ против «Химок» (1:4).

Арбитров Алексея Матюнина (главный) и Павла Шадыханова (VAR) вызвали на детектор лжи в РФС.

ЭСК признала, что бригада дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

Матюнину и Шадыханову грозит длительное отстранение.

«ЭСК признала ошибки судейской бригады, которые повлияли на исход матча. Конечно, очки нам это не вернeт, но такое нельзя оставлять без внимания. Мы возмущены работой судейской бригады во главе с Матюниным.

Повторюсь — у нас молодая играющая команда, и мы за честный футбол. Очень надеемся, что оставшиеся четыре тура РПЛ пройдут без подобных скандалов», — сказал Корниленко.

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