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Корниленко: «Крылья Советов» возмущены работой Матюнина. Мы за честный футбол»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал работу судей в матче 26-го тура РПЛ против «Химок» (1:4).

«ЭСК признала ошибки судейской бригады, которые повлияли на исход матча. Конечно, очки нам это не вернeт, но такое нельзя оставлять без внимания. Мы возмущены работой судейской бригады во главе с Матюниным.

Повторюсь — у нас молодая играющая команда, и мы за честный футбол. Очень надеемся, что оставшиеся четыре тура РПЛ пройдут без подобных скандалов», — сказал Корниленко.

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Источник: «Чемпионат»

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