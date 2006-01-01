Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

«Из-за VAR труднее сохранять концентрацию». Жоржиньо объяснил незабитый пенальти в игре с «Вест Хэмом»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо объяснил, почему не реализовал пенальти в последнем матче АПЛ против «Вест Хэма» (1:0). Итальянец потерял концентрацию.

«Ты пытаешься изолироваться от давления, но это невероятно трудно. Из-за VAR все занимает больше времени, труднее сохранять концентрацию. Оградиться от давления получается не всегда. Чувствую себя ужасно», – сказал Жоржиньо.

  • Итальянец не забивал пенальти и в финале Евро-2020.
  • «Челси» идет в АПЛ 3-м.
  • Жоржиньо в команде с 2018 года.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Анчелотти: «Тони Рюдигер в «Реале»? Какой Тони? Кто это?!» 2
Где смотреть «Манчестер Юнайтед» – «Челси»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 28 апреля
Рюдигер заключит с «Реалом» контракт до 2026 года (Фабрицио Романо) 1
Источник: The Sun

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:47
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +761

    talgatnurzhanov2006 1 час назад

    Италию отправил домой теперь Челси хочет отправить в Лигу Европы)

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7132

    vladik12 > talgatnurzhanov2006 19 минут назад

    Уже не отправит. Место в "Челси" в топ-4 не подвергается сомнениям.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11