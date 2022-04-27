«Из-за VAR труднее сохранять концентрацию». Жоржиньо объяснил незабитый пенальти в игре с «Вест Хэмом»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо объяснил, почему не реализовал пенальти в последнем матче АПЛ против «Вест Хэма» (1:0). Итальянец потерял концентрацию.

«Ты пытаешься изолироваться от давления, но это невероятно трудно. Из-за VAR все занимает больше времени, труднее сохранять концентрацию. Оградиться от давления получается не всегда. Чувствую себя ужасно», – сказал Жоржиньо.

Итальянец не забивал пенальти и в финале Евро-2020.

«Челси» идет в АПЛ 3-м.

Жоржиньо в команде с 2018 года.

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