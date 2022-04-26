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  • Зарема: «Я общаюсь с иностранными тренерами и функционерами: они в шоке от работы российских арбитров»

Зарема: «Я общаюсь с иностранными тренерами и функционерами: они в шоке от работы российских арбитров»

26 апреля 2022, 18:23
50

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что российским клубам будет все сложнее приглашать иностранных футболистов и тренеров.

«Мы до сих пор не услышали ни одного внятного предложения по поддержке российского футбола. Ни одной меры не назвали!

Просто у самих-то все прекрасно: поток газа и оборот валюты не прекращается. А значит, в футболе внутреннего пользования лидирующие позиции обеспечены.

Из-за всего этого к нам никогда больше не приедут иностранные тренеры и вообще никакие специалисты и просто игроки с амбициями – потому что все в шоке от судейства: от коррумпированности с одной стороны и непрофессионализма с другой.

Я общаюсь с иностранными тренерами и футбольными функционерами из разных стран, их реакция на работу российских арбитров одинаковая: они в шоке от того, как по-разному трактуются аналогичные моменты от игры к игре.

Есть исключения – два-три судьи, которые тоже иногда ошибаются, но без явного почерка серийного убийцы футбольных матчей, коим обладают Иванов и Мешков», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (50)
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Беспонтий
1650987030
инструктор по фитнессу зарделся при словосочетании иностранный тренер а при упоминании функционера густо покраснел и побелел
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ilichkadr
1650987111
Вот интересно, у кого из иностранных тренеров и футбольных функционеров появился интерес к жене олигарха? Не иначе Моуриньо с Гвардиолой и шейхи ПСЖ с МанСити.
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portero
1650987168
О как, судей назначать тех кого зарема желает? Пусть с ней общаются!
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владимир миронов
1650988190
Отчасти,она права.
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вальтер79
1650988310
что то ее очень много стало в последнее время пытаеться какую то правду рубить только как то тухловато это у нее получаеться
Ответить
ab15488
1650989641
Самое смешное тут, что нас пытаются уверить будто иностранные тренеры и функционеры смотрят РПЛ)))) От этой новости даже работники РЕНТВ охренели.
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Форвард 79
1650990598
Такое впечатление, что Бомбардир на неё подписался))
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Sviro
1650991926
А они не в шоке от того, что подстилка определяет политику клуба?
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SpartakMoskwa
1650999388
Сколько можно уже мычать про судей, и мычит в основном только она!Федун заткни ей рот уже своим причиндалом
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Bozigit
1651010453
Федун куда смотрит)
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