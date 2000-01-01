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Зарема: «Я общаюсь с иностранными тренерами и функционерами: они в шоке от работы российских арбитров»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что российским клубам будет все сложнее приглашать иностранных футболистов и тренеров.

«Мы до сих пор не услышали ни одного внятного предложения по поддержке российского футбола. Ни одной меры не назвали!

Просто у самих-то все прекрасно: поток газа и оборот валюты не прекращается. А значит, в футболе внутреннего пользования лидирующие позиции обеспечены.

Из-за всего этого к нам никогда больше не приедут иностранные тренеры и вообще никакие специалисты и просто игроки с амбициями – потому что все в шоке от судейства: от коррумпированности с одной стороны и непрофессионализма с другой.

Я общаюсь с иностранными тренерами и футбольными функционерами из разных стран, их реакция на работу российских арбитров одинаковая: они в шоке от того, как по-разному трактуются аналогичные моменты от игры к игре.

Есть исключения – два-три судьи, которые тоже иногда ошибаются, но без явного почерка серийного убийцы футбольных матчей, коим обладают Иванов и Мешков», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Sports.ru

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Комментарии5
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    Рейтинг: +62605

    portero 16 минут назад

    О как, судей назначать тех кого зарема желает?
    Пусть с ней общаются!

    3
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    Рейтинг: +14476

    ilichkadr 17 минут назад

    Вот интересно, у кого из иностранных тренеров и футбольных функционеров появился интерес к жене олигарха? Не иначе Моуриньо с Гвардиолой и шейхи ПСЖ с МанСити.

    1
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    Рейтинг: +1708

    Беспонтий 18 минут назад

    инструктор по фитнессу зарделся при словосочетании иностранный тренер
    а при упоминании функционера густо покраснел и побелел

    3
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    Рейтинг: +1013

    Дубина 18 минут назад

    Газпром УБИЛ Российский футбол своими игрочишками 30-и миллионными с ихними зарплатами!
    Правят футболом бандиты питерские! Все схвачено!
    Пока у руля Газпром - футбола в стране не будет.....

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    Рейтинг: +14476

    ilichkadr > Дубина 15 минут назад

    Даёшь Зарему в футбольные функционеры!!!!!!!!!

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