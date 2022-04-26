Зарема – о российском футболе: «2000-е прошли под влиянием Гинера, затем заступил «Газпром»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о проблемах футбола в России. В частности, она акцентировала внимание на судействе.

«Здесь никогда не будет европейского футбола, не будет праздника, когда просто наслаждаешься красивой игрой вне зависимости от предпочтений. И никогда не будет интриги о чемпионе.

2000-е прошли под влиянием Евгения Гинера, затем на все позиции и отрасли, включая спортивное телевидение и не только, заступил «Газпром».

Вы правда верите, что крутые топ-менеджеры – руководители больших корпораций, которые возглавляют российский футбол, за последние два года просто не смогли отладить работу VAR?

Верите, что сложно найти, обучить, повысить профессиональный уровень десяти арбитров, которые без скандалов могут отсудить хотя бы один тур? А может, футбольным небожителям просто это не нужно? Ведь их все устраивает!

Сверхзадача-то выполнена. Ими легко модерируется результат игры любой команды. Для этого и нужны эти Мешковы и Ивановы.

Судьи давным-давно не боятся наказаний от Ашота Хачатурянца. А как его красиво заводили в российский футбол в образе борца за справедливость!

Да, он периодически отстраняет одного арбитра от судейства, как Геракл рубил головы болотной Гидре – но вместо отрубленной головы тут же вырастает новая.

Что сделает один человек в этой гнилой системе, которая цветeт и разрастается как плесень уже не одно десятилетие? Хватит ли у него куража и сил? Лично я – не верю«, – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

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