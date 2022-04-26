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  • Зарема – о российском футболе: «2000-е прошли под влиянием Гинера, затем заступил «Газпром»

Зарема – о российском футболе: «2000-е прошли под влиянием Гинера, затем заступил «Газпром»

26 апреля 2022, 15:50
36

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о проблемах футбола в России. В частности, она акцентировала внимание на судействе.

«Здесь никогда не будет европейского футбола, не будет праздника, когда просто наслаждаешься красивой игрой вне зависимости от предпочтений. И никогда не будет интриги о чемпионе.

2000-е прошли под влиянием Евгения Гинера, затем на все позиции и отрасли, включая спортивное телевидение и не только, заступил «Газпром».

Вы правда верите, что крутые топ-менеджеры – руководители больших корпораций, которые возглавляют российский футбол, за последние два года просто не смогли отладить работу VAR?

Верите, что сложно найти, обучить, повысить профессиональный уровень десяти арбитров, которые без скандалов могут отсудить хотя бы один тур? А может, футбольным небожителям просто это не нужно? Ведь их все устраивает!

Сверхзадача-то выполнена. Ими легко модерируется результат игры любой команды. Для этого и нужны эти Мешковы и Ивановы.

Судьи давным-давно не боятся наказаний от Ашота Хачатурянца. А как его красиво заводили в российский футбол в образе борца за справедливость!

Да, он периодически отстраняет одного арбитра от судейства, как Геракл рубил головы болотной Гидре – но вместо отрубленной головы тут же вырастает новая.

Что сделает один человек в этой гнилой системе, которая цветeт и разрастается как плесень уже не одно десятилетие? Хватит ли у него куража и сил? Лично я – не верю«, – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (36)
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Dgad
1650978421
Все по делу так то сказала, хоть я и не люблю эту базарную бабу
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Беспонтий
1650978784
спичрайтер сегодня надрался безнадзорно следить надо лучше лернейская гидра не может домохозяйка без родословной оперировать фактами дре.в.не.греческих мифов
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vladimir-7
1650978877
Зарема, а что же ты не вспоминаешь 90-е годы или ты тогда еще была где-то с горошину и ничего не помнишь?
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baben86
1650979856
Эта ваша участь Спартак...соболезную вам. Баба...которая не знает ничего о своем клубе..не знает даже его основания..ребята в спартаке ..задумайтесь..это крах...
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portero
1650980096
Ашот хорошо отодрал курицу, хвалит его!!!
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сутулая собака и лисы
1650980529
это не только для РПЛ актуально. в 1/8 перестали играть не только ЦСКА и Зенит, но и Динамо К, Шахтёр, Галатасарай, Фенербахче, Бешикташ, ПСВ, АПОЭЛ, Копенгаген, Базель, Олимпиакос, Панатинаикос, Селтик, Рейнджерс. футбол стал более полярным (финансово) и команды не из топ 6 лиг уже неспособны тягаться в группах ЛЧ. исключением будут разве что фармилки талантов: Аякс и РБ Зальцбург, но по сравнению со списком выше, это капли в море. столь остро обсуждение Суперлиги возникло не на пустом месте. разница в классе активно растёт.
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neveldomha
1650981054
Игру создают игроки, а не судьи. Могут те же судьи нарочито ошибиться в двух трех моментах, но не просрать за команду всю игру. И не надо тыкать в некое заоблачное влияние. Когда Динамо в прошлом году отыгралось с 0-1 и чуть не увезли победу в матче с Зенитом, это было зрелищно. От того, что Спартак играет в непонятно во что, весь мир тут не при чем. И все это ваше нытье уж очень напоминает обиженных закомплексованных неудачников по жизни. Покажите на что вы способны 15 мая, готовьтесь, а не нойте. Если выйдете, как тряпки порвем к чертям и никакого уважения к вам не будет.
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ArReal
1650982062
Вы даже Ростов не можете обыграть, который играет молодежным составом....
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Из Твери Леха
1650983873
Странно, а почему умолчала под чьим влиянием прошли 90-ые?
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житель СПб
1650987528
Простой первый вопрос: а зачем вы с мужем на пару выдумали искусственный юбилей? Люди, которые врут в мелочах - уважения достойны быть не могут. Второй вопрос: а сколько раз Спартаку давали техническое поражение? (Ни разу). А Зениту? - несколько раз. Так зачем гнать всякое вранье в эфир, как южные соседи?! И третье: в стране еще есть люди, которые знают и помнят, что такое Лукойл. Совесть бы рекомендовала Вам помолчать...
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