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Зарема – о российском футболе: «2000-е прошли под влиянием Гинера, затем заступил «Газпром»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о проблемах футбола в России. В частности, она акцентировала внимание на судействе.

«Здесь никогда не будет европейского футбола, не будет праздника, когда просто наслаждаешься красивой игрой вне зависимости от предпочтений. И никогда не будет интриги о чемпионе.

2000-е прошли под влиянием Евгения Гинера, затем на все позиции и отрасли, включая спортивное телевидение и не только, заступил «Газпром».

Вы правда верите, что крутые топ-менеджеры – руководители больших корпораций, которые возглавляют российский футбол, за последние два года просто не смогли отладить работу VAR?

Верите, что сложно найти, обучить, повысить профессиональный уровень десяти арбитров, которые без скандалов могут отсудить хотя бы один тур? А может, футбольным небожителям просто это не нужно? Ведь их все устраивает!

Сверхзадача-то выполнена. Ими легко модерируется результат игры любой команды. Для этого и нужны эти Мешковы и Ивановы.

Судьи давным-давно не боятся наказаний от Ашота Хачатурянца. А как его красиво заводили в российский футбол в образе борца за справедливость!

Да, он периодически отстраняет одного арбитра от судейства, как Геракл рубил головы болотной Гидре – но вместо отрубленной головы тут же вырастает новая.

Что сделает один человек в этой гнилой системе, которая цветeт и разрастается как плесень уже не одно десятилетие? Хватит ли у него куража и сил? Лично я – не верю«, – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Sports.ru

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Сегодня, 15:50
Комментарии7
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    Рейтинг: +794

    сутулая собака и лисы 24 секунды назад

    это не только для РПЛ актуально.
    в 1/8 перестали играть не только ЦСКА и Зенит, но и Динамо К, Шахтёр, Галатасарай, Фенербахче, Бешикташ, ПСВ, АПОЭЛ, Копенгаген, Базель, Олимпиакос, Панатинаикос, Селтик, Рейнджерс.

    футбол стал более полярным (финансово) и команды не из топ 6 лиг уже неспособны тягаться в группах ЛЧ.
    исключением будут разве что фармилки талантов: Аякс и РБ Зальцбург, но по сравнению со списком выше, это капли в море.

    столь остро обсуждение Суперлиги возникло не на пустом месте.
    разница в классе активно растёт.

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    Рейтинг: +62596

    portero 7 минут назад

    Ашот хорошо отодрал курицу, хвалит его!!!

    0
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    Рейтинг: +16

    baben86 11 минут назад

    Эта ваша участь Спартак...соболезную вам. Баба...которая не знает ничего о своем клубе..не знает даже его основания..ребята в спартаке ..задумайтесь..это крах...

    0
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    Рейтинг: +24500

    vladimir-7 27 минут назад

    Зарема, а что же ты не вспоминаешь 90-е годы или ты тогда еще была где-то
    с горошину и ничего не помнишь?

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    Рейтинг: +1694

    Беспонтий 29 минут назад

    спичрайтер сегодня надрался безнадзорно
    следить надо лучше
    лернейская гидра

    не может домохозяйка без родословной
    оперировать фактами дре.в.не.греческих мифов

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    Рейтинг: +1694

    Беспонтий > Беспонтий 27 минут назад

    корень н.е.гр что ли модератору примерещился
    не надоело
    давайте и укр зазвёздывать тогда

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    Рейтинг: +2944

    Dgad 35 минут назад

    Все по делу так то сказала, хоть я и не люблю эту базарную бабу

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