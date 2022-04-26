Каррера: «Федун – сильный руководитель. Его решение остаться в «Спартаке» – очень важная новость»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на заявление владельца московского клуба Леонида Федуна.
Бизнесмен заверил, что не покинет Россию и продолжит финансировать команду.
«Леонид Федун остаeтся в «Спартаке»? Уверен, это очень важная новость для клуба и всех болельщиков! Леонид – сильный руководитель», – сказал Каррера.
- Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
- За 18 лет команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут
Источник: «Чемпионат»