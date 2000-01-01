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Каррера: «Федун – сильный руководитель. Его решение остаться в «Спартаке» – очень важная новость»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на заявление владельца московского клуба Леонида Федуна.

Бизнесмен заверил, что не покинет Россию и продолжит финансировать команду.

«Леонид Федун остаeтся в «Спартаке»? Уверен, это очень важная новость для клуба и всех болельщиков! Леонид – сильный руководитель», – сказал Каррера.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • За 18 лет команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13617

    NewLife 32 минуты назад

    Попросите Массимо уточнить, чем так силен Федун.

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    Рейтинг: +17106

    Persona_non_Grata > NewLife 7 минут назад

    Финансами !

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    Рейтинг: +24500

    vladimir-7 48 минут назад

    Массимо, ты бы уж так не старался напоминать Федуну о себе и расхваливать его,
    твоя песня спета давно, а ты всё продолжаешь петь какие-то дифирамбы в его
    адрес.

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