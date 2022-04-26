Каррера: «Федун – сильный руководитель. Его решение остаться в «Спартаке» – очень важная новость»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на заявление владельца московского клуба Леонида Федуна.

Бизнесмен заверил, что не покинет Россию и продолжит финансировать команду.

«Леонид Федун остаeтся в «Спартаке»? Уверен, это очень важная новость для клуба и всех болельщиков! Леонид – сильный руководитель», – сказал Каррера.

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

За 18 лет команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.

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