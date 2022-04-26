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  • Гаджиев: «Победа Черчесова в чемпионате Венгрии – ответ всем недоброжелателям»

Гаджиев: «Победа Черчесова в чемпионате Венгрии – ответ всем недоброжелателям»

26 апреля 2022, 09:36
1

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев прокомментировал победу «Ференцвароша» Станислава Черчесова в чемпионате Венгрии.

«Станислава Саламовича я поздравляю с большим успехом. Он не очень хорошо стартовал, видимо, не успел разобраться с командой. Возможно, было некое недопонимание, но потом все встало на свои места.

Он сделал большое дело. Молодец, желаю ему удачи и успехов. Это можно назвать ответом всем его недоброжелателям. Любой тренер должен иметь спортивную злость, уметь давать сдачи», – сказал Гаджиев.

  • Черчесов возглавляет команду с декабря.
  • При нем «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии и вышел в финал Кубка страны.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Известия»
Европа Ференцварош Гаджиев Гаджи Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Блин, Черчесов когда команду возглавил, туре в 20ом? А преимущество у Ференцвароша какое было, очков десять? Это всё равно, что жена Федуна сегодня Зенит возглавит, а через четыре тура, все будут поздравлять её, мол как круто она выиграла чемпионат России.
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