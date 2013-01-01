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«Арсенал» ведет переговоры с Осимхеном. Нигериец хочет в АПЛ, но «Наполи» отпустит его только за 100+ миллионов

Лондонский «Арсенал» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.

По информации журналиста ESPN и The Guardian Фредди Пакстона, лондонский клуб уже контактировал с агентом нигерийца.

23-летний игрок хочет перебраться в Англию и предпочел бы перейти в «Арсенал», а не в «Ньюкасл», который также заинтересован в трансфере. «Наполи» намерен выручить за футболиста минимум 100 миллионов евро.

  • Осимхен забил 16 голов и отдал 5 ассистов в 28 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «Наполи» истекает в 2025 году.

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Источник: твиттер журналиста Фредди Пакстона

Спортивный журналист The Guardian, ESPN и The Times. Аудитория в твиттере - 16,5 тысяч подписчиков.

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10

    wergdg 14 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +14472

    ilichkadr 15 минут назад

    Работорговля процветает.

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