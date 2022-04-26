«Арсенал» ведет переговоры с Осимхеном. Нигериец хочет в АПЛ, но «Наполи» отпустит его только за 100+ миллионов

Лондонский «Арсенал» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.
По информации журналиста ESPN и The Guardian Фредди Пакстона, лондонский клуб уже контактировал с агентом нигерийца.
23-летний игрок хочет перебраться в Англию и предпочел бы перейти в «Арсенал», а не в «Ньюкасл», который также заинтересован в трансфере. «Наполи» намерен выручить за футболиста минимум 100 миллионов евро.
- Осимхен забил 16 голов и отдал 5 ассистов в 28 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Наполи» истекает в 2025 году.
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Источник: твиттер журналиста Фредди Пакстона
Спортивный журналист The Guardian, ESPN и The Times. Аудитория в твиттере - 16,5 тысяч подписчиков.