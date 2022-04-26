Главные новости дня. «Зенит» победил «Краснодар», Фабрегас закончит карьеру

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Сотрудник «Спартака» – журналисту «Матч ТВ»: «Твой телефон улетит ***, если не перестанешь снимать»

Боссы «МЮ» не приняли предложение Рангника о покупке 10 игроков летом. Планируется 3 трансфера

Джикия: «Хочется быстрее закончить этот сезон и начать все с чистого листа»

Агент Языджи: «Юсуф подтвердил желание остаться в России. Он хочет выиграть РПЛ»

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РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на шесть очков

Хачатурянц: «Необходима реформа всего судейского корпуса. ЭСК не в полном объеме выполняет те функции, которые должна»

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