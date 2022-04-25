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  • РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на шесть очков

РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на шесть очков

25 апреля 2022, 20:54
23

В 26-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.

У гостей забивали Иван Сергеев, Малком и Магомед Оздоев, у хозяев – Ираклий Манелов.

Набрав три очка, лидирующий «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя «Динамо» на шесть баллов.

«Краснодар» остался на шестом месте в таблице РПЛ.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сергеев, 35; 0:2 – Малком, 42; 1:2 – Манелов, 73; 1:3 – Оздоев, 87.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов (Ильин, 74), Газинский (Мацукатов, 61), Якимов (Черников, 61), Кривцов, Волков (Манелов, 65), Олусегун (Апеков, 65).

«Зeнит»: Кержаков, Сантос (Сутормин, 86), Чистяков, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 59), Клаудиньо (Оздоев, 78), Сергеев (Мостовой, 59), Малком, Алберто (Ерохин, 78).

Предупреждения: Манелов, 84; Петров, 88 – Мостовой, 84.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Комментарии (23)
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владимир миронов
1650909568
Тот случай,когда проигравшим надо сказать--МОЛОДЦЫ.Пацаны бились со всей силы.Всё у вас впереди,ребята!
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morgan59
1650909633
Зенит с Победой. Для быков потеря, очков ни как не повлияла. Но для молодежи хорошая школа. Пусть набираются опыта. Спасибо за красивую игру.
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житель СПб
1650909766
Поздравляю родной Питер и Зенит с победой! Яркой и убедительной. Спасибо Краснодару, что он всегда играет в свою игру, и не ставит автобус. Удачи этой замечательной команде!
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Вомбат
1650910060
Отличная по интриге и неплохая по уровню футбола игра. Она заставила забыть даже вчерашнее г в исполнении Спартака и ЦСКА. Все-таки не такое безнадежное лицо у РПЛ, как вчера вечером показалось.
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Беспонтий
1650910468
шесть очков это хорошо но в полноги играть негоже 29 мая может и наказать кое кто за такую лфк там пацанчиков мало там звери
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raritet
1650910588
Очень симпатичная молодежь у Краснодара. Где-то временами напоминает Зенит времен Петержелы. Браво бычки.
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portero
1650911847
Временами неплохо играли Бычки, Зенит с ленцой, Малкома слаб совсем... Зенит с победой. Нам удачи в следующем сезоне...
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ААМ
1650912213
На 99,9% Зенит чемпион. Но играть ему надо все 90 минут на 60 или 70.
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Artemka444
1650912591
Зенит Чемпион!!!И нам это нравится!!!!
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paracetamol
1650920135
В общем и не играли толком, так, тренировочка.
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