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РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на шесть очков

В 26-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.

У гостей забивали Иван Сергеев, Малком и Магомед Оздоев, у хозяев – Ираклий Манелов.

Набрав три очка, лидирующий «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя «Динамо» на шесть баллов.

«Краснодар» остался на шестом месте в таблице РПЛ.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сергеев, 35; 0:2 – Малком, 42; 1:2 – Манелов, 73; 1:3 – Оздоев, 87.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов (Ильин, 74), Газинский (Мацукатов, 61), Якимов (Черников, 61), Кривцов, Волков (Манелов, 65), Олусегун (Апеков, 65).

«Зeнит»: Кержаков, Сантос (Сутормин, 86), Чистяков, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 59), Клаудиньо (Оздоев, 78), Сергеев (Мостовой, 59), Малком, Алберто (Ерохин, 78).

Предупреждения: Манелов, 84; Петров, 88 – Мостовой, 84.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 20:54
Комментарии23
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    Рейтинг: +1119

    Artemka444 1 час назад

    Зенит Чемпион!!!И нам это нравится!!!!

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    Рейтинг: +7117

    vladik12 > Artemka444 21 минуту назад

    Мне - нет.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3484

    ААМ 1 час назад

    На 99,9% Зенит чемпион. Но играть ему надо все 90 минут на 60 или 70.

    3
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    Рейтинг: +6852

    BarStep 1 час назад

    Скажите други мои,
    а у Кержакова (тот который Михаил),
    был в карьере хоть один эпизод (хотя бы один!),
    когда он начинал атаку команды быстрым вводом мяча
    (как например его более молодой коллега Сафонов Матвей)???

    Честно, ну бесит его инфантильность....

    1
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    Рейтинг: +1979

    upiter622 > BarStep 48 минут назад

    Тоже такого же мнения!

    0
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    Рейтинг: +62587

    portero 1 час назад

    Временами неплохо играли Бычки, Зенит с ленцой, Малкома слаб совсем...
    Зенит с победой.
    Нам удачи в следующем сезоне...

    2
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    Рейтинг: +5568

    Давид59 1 час назад

    Зенит не умеет без валидола выигрывать. В данном случае может и к лучшему. Игра держала в напряжении. Очень красивый гол чуть не забил Клаудиньо. Этим бы он точно снял всю интригу.

    2
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    Рейтинг: +8387

    GoLenaStop 1 час назад

    Никаких вопросов к судейскому взводу.
    Зенит отправил Краснодар в нокаут за десять крайних минут первого тайма...
    Краснодар боролся до упора, но явно был не в своей тарелке, много нарушений.
    Краснодар - удачи!
    Держитесь, будет классная команда из НАШИХ молодых игроков!
    С ув.

    2
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    Рейтинг: +3752

    raritet 1 час назад

    Очень симпатичная молодежь у Краснодара. Где-то временами напоминает Зенит времен Петержелы. Браво бычки.

    1
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    Рейтинг: +1689

    Беспонтий 1 час назад

    шесть очков это хорошо
    но в полноги играть негоже
    29 мая может и наказать кое кто за такую лфк
    там пацанчиков мало там звери

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    Рейтинг: +11321

    Вомбат 1 час назад

    Отличная по интриге и неплохая по уровню футбола игра. Она заставила забыть даже вчерашнее г в исполнении Спартака и ЦСКА. Все-таки не такое безнадежное лицо у РПЛ, как вчера вечером показалось.

    5
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    Рейтинг: +15334

    житель СПб 1 час назад

    Поздравляю родной Питер и Зенит с победой! Яркой и убедительной. Спасибо Краснодару, что он всегда играет в свою игру, и не ставит автобус. Удачи этой замечательной команде!

    8
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