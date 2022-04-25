РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на шесть очков

В 26-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.

У гостей забивали Иван Сергеев, Малком и Магомед Оздоев, у хозяев – Ираклий Манелов.

Набрав три очка, лидирующий «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя «Динамо» на шесть баллов.

«Краснодар» остался на шестом месте в таблице РПЛ.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сергеев, 35; 0:2 – Малком, 42; 1:2 – Манелов, 73; 1:3 – Оздоев, 87.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов (Ильин, 74), Газинский (Мацукатов, 61), Якимов (Черников, 61), Кривцов, Волков (Манелов, 65), Олусегун (Апеков, 65).

«Зeнит»: Кержаков, Сантос (Сутормин, 86), Чистяков, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 59), Клаудиньо (Оздоев, 78), Сергеев (Мостовой, 59), Малком, Алберто (Ерохин, 78).

Предупреждения: Манелов, 84; Петров, 88 – Мостовой, 84.

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