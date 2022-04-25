Агент Языджи: «Юсуф подтвердил желание остаться в России. Он хочет выиграть РПЛ»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о желании игрока продолжить выступать за московский клуб после завершения срока аренды.

«Юсуф подтвердил свое желание остаться в России. Он хочет выиграть РПЛ.

Языджи счастлив в ЦСКА и приложит максимум усилий, чтобы помочь клубу», – сказал агент.

ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».

Сумма выкупа – 12 миллионов евро.

Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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