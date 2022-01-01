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Агент Языджи: «Юсуф подтвердил желание остаться в России. Он хочет выиграть РПЛ»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о желании игрока продолжить выступать за московский клуб после завершения срока аренды.

«Юсуф подтвердил свое желание остаться в России. Он хочет выиграть РПЛ.

Языджи счастлив в ЦСКА и приложит максимум усилий, чтобы помочь клубу», – сказал агент.

  • ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».
  • Сумма выкупа – 12 миллионов евро.
  • Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +26

    E5 17 минут назад

    будто он не знает с кем играет в команде

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    Рейтинг: +7117

    vladik12 30 минут назад

    Увы, кабинетные уже расписали себе чашку на 10 лет вперед.

    0
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    Рейтинг: +1884

    Dr.Metal 34 минуты назад

    Дай то бог

    0
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