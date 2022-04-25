Боссы «МЮ» не приняли предложение Рангника о покупке 10 игроков летом. Планируется 3 трансфера (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» планирует купить трех футболистов в летнее трансферное окно.
По информации ESPN, руководство клуба не поддержало предложение Ральфа Рангника о том, что летом клуб должен подписать до 10 футболистов.
Новому главному тренеру Эрику Тен Хагу выделят крупную сумму на трансферы. Он получит право вето на любые переходы и сможет влиять на шорт-листы. Летом клуб из Манчестера планирует осуществить три трансфера.
«МЮ» намерен купить центрального защитника. Английский клуб интересуется Пау Торресом («Вильярреал») и Хуррьеном Тимбером («Аякс»).
- Сообщалось, что «МЮ» могут покинуть 18 футболистов.
- Тен Хаг возглавит команду летом.
Вспомните все российские клубы за всю историю
Источник: ESPN