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Боссы «МЮ» не приняли предложение Рангника о покупке 10 игроков летом. Планируется 3 трансфера (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» планирует купить трех футболистов в летнее трансферное окно.

По информации ESPN, руководство клуба не поддержало предложение Ральфа Рангника о том, что летом клуб должен подписать до 10 футболистов.

Новому главному тренеру Эрику Тен Хагу выделят крупную сумму на трансферы. Он получит право вето на любые переходы и сможет влиять на шорт-листы. Летом клуб из Манчестера планирует осуществить три трансфера.

«МЮ» намерен купить центрального защитника. Английский клуб интересуется Пау Торресом («Вильярреал») и Хуррьеном Тимбером («Аякс»).

  • Сообщалось, что «МЮ» могут покинуть 18 футболистов.
  • Тен Хаг возглавит команду летом.

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Источник: ESPN

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1619

    Maxi_7 2 часа назад

    Нам нужно 10 игроков - этот стоит 150млн., этот 120 , другой - 115 - по скидке отдают, кстати, нужно брать, господин Глейзер.....
    Тааак итого у нас что получилось... вот, пожалуйста - ваш счёт - 1 млрд. 387 млн. В качестве игроков можете не сомневаться.

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    Рейтинг: +2437

    acor94 2 часа назад

    18 уйдёт, 3 придёт. Рангник сам по поле побежит играть, с тан Хаагом на пару))

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    Рейтинг: +1003

    САНЁК17 > acor94 1 час назад

    Два дурака это сила

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