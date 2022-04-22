18 футболистов могут летом покинуть «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено серьезно изменить состав команды во время летнего трансферного окна.
По окончании сезона клуб могут покинуть сразу 18 игроков:
- Поль Погба;
- Джесси Лингард;
- Хуан Мата;
- Неманья Матич;
- Эдинсон Кавани;
- Ли Грант;
- Давид де Хеа;
- Криштиану Роналду;
- Маркус Рэшфорд;
- Люк Шоу;
- Фред;
- Фил Джонс;
- Том Хитон;
- Диогу Далот;
- Дин Хендерсон;
- Эрик Байи;
- Антони Марсьяль;
- Брэндон Уильямс.
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Источник: Sky Sports