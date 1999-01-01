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18 футболистов могут летом покинуть «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено серьезно изменить состав команды во время летнего трансферного окна.

По окончании сезона клуб могут покинуть сразу 18 игроков:

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Источник: Sky Sports

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Сегодня, 18:29
Комментарии5
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    Рейтинг: +518

    Nayturs 1 час назад

    Ну тогда следующая новость должна так "18 футболистов могут летом покинуть Аякс

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    Рейтинг: +1704

    Bozigit 1 час назад

    А нужно просто тренера поменять

    0
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    Рейтинг: +1876

    LOKOfanatik19 > Bozigit 1 час назад

    Так уже же, со след сезона или ты написал, что бы написать?

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    Рейтинг: +1704

    Bozigit > LOKOfanatik19 42 минуты назад

    Что то видимо упустил

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    Рейтинг: +1704

    Bozigit 1 час назад

    Легче написать кто остается)

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