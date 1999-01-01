18 футболистов могут летом покинуть «Манчестер Юнайтед»

Ну тогда следующая новость должна так "18 футболистов могут летом покинуть Аякс
Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено серьезно изменить состав команды во время летнего трансферного окна.
По окончании сезона клуб могут покинуть сразу 18 игроков:
- Поль Погба;
- Джесси Лингард;
- Хуан Мата;
- Неманья Матич;
- Эдинсон Кавани;
- Ли Грант;
- Давид де Хеа;
- Криштиану Роналду;
- Маркус Рэшфорд;
- Люк Шоу;
- Фред;
- Фил Джонс;
- Том Хитон;
- Диогу Далот;
- Дин Хендерсон;
- Эрик Байи;
- Антони Марсьяль;
- Брэндон Уильямс.
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