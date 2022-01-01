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Джикия: «Хочется быстрее закончить этот сезон и начать все с чистого листа»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о результатах команды в этом сезоне.

– Почему «Спартак» играет с такими перепадами в плане игры и результата?

– Стабильности нет.

– С чем это связываете?

– С настроением, которое сейчас царит. С тем положением, которое занимает «Спартак». Хочется быстрее закончить этот сезон, начать все с чистого листа – я говорю именно о чемпионате России.

– То есть вы больше ориентируетесь на Кубок?

– Сто процентов.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.
  • Команда сыграет в 1/2 финала Кубка России с «Енисеем».

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +26

    E5 12 минут назад

    скоро скоро вы начнете все с чистого листа)

    0
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    Рейтинг: +62583

    portero 18 минут назад

    Ещё хочется чтобы и во.йну.ху закончили, но похоже планы на длительную заваруху..

    1
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    Рейтинг: +7117

    vladik12 29 минут назад

    "...чтобы повторить всю эту срань вновь".
    Никаких предпосылок, чтобы в следующем сезоне что-то изменилось в лучшую сторону.

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