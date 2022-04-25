Джикия: «Хочется быстрее закончить этот сезон и начать все с чистого листа»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о результатах команды в этом сезоне.
– Почему «Спартак» играет с такими перепадами в плане игры и результата?
– Стабильности нет.
– С чем это связываете?
– С настроением, которое сейчас царит. С тем положением, которое занимает «Спартак». Хочется быстрее закончить этот сезон, начать все с чистого листа – я говорю именно о чемпионате России.
– То есть вы больше ориентируетесь на Кубок?
– Сто процентов.
- «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
- Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.
- Команда сыграет в 1/2 финала Кубка России с «Енисеем».
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Источник: «РБ Спорт»