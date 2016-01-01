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Черчесов: «Уход из «Ференцвароша» по окончании сезона исключен. Есть желание выйти в группу ЛЧ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что останется тренером венгерской команды в следующем сезоне.

«Уход из «Ференцвароша» по окончании сезона исключeн. В Польше у меня была опция ухода из клуба. Здесь у меня действующий контракт. Больше ни о чeм не думаем.

Победу в чемпионате восприняли по-рабочему. Народ нас принял, культурно относятся, на улицах узнают.

Как воспринимаю тот факт, что могу быть единственным российским тренером в следующем сезоне ЛЧ? Никак.

Концентрируюсь только на работе, работаю вместе со штабом, ни на что не отвлекаемся. Есть желание выйти в группу Лиги чемпионов, как раз обсудим с президентом, что для этого нужно.

Здесь важно, чтобы было как в том тосте: «Желания должны совпадать с нашими возможностями», – сказал Черчесов.

  • Россиянин возглавляет команду с декабря.
  • При нем «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии и вышел в финал Кубка страны.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +8988

    САДЫЧОК 49 минут назад

    Тебя всей страной еле выгнали из сборной ! Присоска !

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