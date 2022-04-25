Агент Лаксальта: «Диего останется в «Динамо» на следующий сезон, если ситуация не ухудшится»

Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, заявил, что игрок останется в столичном клубе минимум до конца сезона.

«Диего точно закончит чемпионат в «Динамо». Он останется и на следующий сезон, если ситуация не будет ухудшаться и останется такой же как сейчас. На самом деле, он очень доволен клубом и рад в нем находиться», — сказал Красоуски.

Лаксальт перешел в «Динамо» в прошлом году из «Милана» за 3,5 миллиона евро.

29-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.

Он провел 14 матчей за «Динамо».

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