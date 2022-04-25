Степашин – о «Динамо»: «Насчет чемпионства – не знаю, главное – второе место и Кубок»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал цели команды на остаток сезона.
«Выбыло ли «Динамо» из борьбы за чемпионство? На счет чемпионства – не знаю, главное – второе место и Кубок.
ЦСКА сегодня сыграл лучше, поэтому проиграли.
Верю ли, что «Динамо» возьмет Кубок? Верю, надо верить», – сказал Степашин.
- «Динамо» отстает от лидирующего «Зенита» на 3 очка, имея на матч больше.
- В 1/2 финала Кубка России москвичи сыграют с «Аланией».
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Источник: «Спорт-Экспресс»