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Степашин – о «Динамо»: «Насчет чемпионства – не знаю, главное – второе место и Кубок»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал цели команды на остаток сезона.

«Выбыло ли «Динамо» из борьбы за чемпионство? На счет чемпионства – не знаю, главное – второе место и Кубок.

ЦСКА сегодня сыграл лучше, поэтому проиграли.

Верю ли, что «Динамо» возьмет Кубок? Верю, надо верить», – сказал Степашин.

  • «Динамо» отстает от лидирующего «Зенита» на 3 очка, имея на матч больше.
  • В 1/2 финала Кубка России москвичи сыграют с «Аланией».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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