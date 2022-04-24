Зарема: «Играйте сами по вашим правилам»

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова высказалась после матча 26-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2). Ростовчане забили на 90+5 минуте с пенальти.

«Виталий Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.

Видимо, РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком», назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.

Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте!

С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам», – сказала Салихова.

У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.

«Спартак» занимает 10-ю строчку РПЛ. Расстояние от зоны переходных матчей – 3 очка.

Следующий соперник – «Крылья Советов» (1 мая).

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