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Зарема: «Играйте сами по вашим правилам»

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова высказалась после матча 26-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2). Ростовчане забили на 90+5 минуте с пенальти.

«Виталий Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.

Видимо, РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком», назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.

Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте!

С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам», – сказала Салихова.

  • У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.
  • «Спартак» занимает 10-ю строчку РПЛ. Расстояние от зоны переходных матчей – 3 очка.
  • Следующий соперник – «Крылья Советов» (1 мая).

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 18:50
Комментарии25
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    Рейтинг: +52

    RussiaChampion 22 минуты назад

    хер федуна выплюнула, быстро накалякала и опять сосику в рот закинула.

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    Рейтинг: +115

    rzfxgsk 30 минут назад

    Всё правильно опять сказала… молодец… добавить нечего.

    0
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    Рейтинг: +1034

    вальтер79 30 минут назад

    ребята вы глумились после матча зенит алания где реф намудрил с карточками вот теперь и вам прилетело от судей )))))

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    Рейтинг: +19205

    Аvenger 41 минуту назад

    А Зарема это кто? В составе Спартака, в составе Ростова, в бригаде судей фамилии Зарема нет.

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    Рейтинг: +4261

    Красногорск_Фан 54 минуты назад

    Ну да. Еще спасибо должны сказать за то что уворованное бкдитами и олигархами в 90-е с гулькин орган возвращают народу на спорт. И гордо называют это инвестициями и от себя отрывают. Тьфу

    1
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    Рейтинг: +5914

    порт 55 минут назад

    Правильно, пора сниматься с чемпионата.

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    Рейтинг: +1722

    Bozigit 1 час назад

    почему молчит тёща Федуна?)

    2
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    Рейтинг: +31280

    VVM1964 1 час назад

    Есть в её словах доля правды... доля - потому что забивай Соболев и Бакаев и все происки судьи были бы напрасны... Но это не отменяет негодования над судейскими ошибками и беспределом !!! ЖГИ , ЗАРЕМА их огнем праведного гнева !!!!!!!!!!!

    2
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    Рейтинг: +1670

    Беспонтий 1 час назад

    прибежала
    аж стульчак оторвался

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    Рейтинг: +13608

    NewLife > Беспонтий 40 минут назад

    Не садись на стульчак грязной жопой.

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    Рейтинг: +1670

    Беспонтий > NewLife 25 минут назад

    опытом делитесь
    не начинайте сударь на личности опять переходить

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    Рейтинг: +15295

    житель СПб 1 час назад

    Все объективно, я с ней согласен, но: я что-то не пойму: Федун потерял 90% своих средств или нет? С каких денег Зарема собирается инвестировать?

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