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Зарема: «Играйте сами по вашим правилам»

24 апреля 2022, 18:50
35

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова высказалась после матча 26-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2). Ростовчане забили на 90+5 минуте с пенальти.

«Виталий Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.

Видимо, РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком», назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.

Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте!

С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам», – сказала Салихова.

  • У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.
  • «Спартак» занимает 10-ю строчку РПЛ. Расстояние от зоны переходных матчей – 3 очка.
  • Следующий соперник – «Крылья Советов» (1 мая).

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Салихова Зарема Мешков Виталий
Комментарии (35)
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neim
1650815741
Сниматься будете ?
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NewLife
1650815913
Эмоции понятны и оправданы.
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Vitaga
1650815920
интересно какие инвестиции могла лично сама Зарема внести в футбол? 1000 баксов за сьемку в Плейбое? она видимо уже не отделяет себя от денег федуна.
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Беспонтий
1650816464
прибежала аж стульчак оторвался
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Bozigit
1650816639
почему молчит тёща Федуна?)
Ответить
порт
1650817050
Правильно, пора сниматься с чемпионата.
Ответить
вальтер79
1650818522
ребята вы глумились после матча зенит алания где реф намудрил с карточками вот теперь и вам прилетело от судей )))))
Ответить
RussiaChampion
1650819012
хер федуна выплюнула, быстро накалякала и опять сосику в рот закинула.
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fhnv
1650820383
плохому танцору всегда яйца мешают
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O-kolesov
1650821723
Да вам, хоть, Пьерлуиджи Коллину ставьте, все равно судья будет виноват.
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