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Арбитр Федотов – о победном голе «Ростова»: «Это не пенальти в ворота «Спартака», а какая-то ерунда!»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов прокомментировал пенальти из матча 26-го тура между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2). С него на 90+5 минуте ростовчане забили решающий гол.

«Этот 11-метровый в ворота «Спартака» просто никакой. Если на 20-й минуте была симуляция со стороны игрока «Ростова», а там тоже есть контакт, то и здесь то же самое.

Это не пенальти в ворота «Спартака», а какая-то ерунда! Дмитрий Полоз просто рисовал падение, он не продолжал движение. Чем отличается от того, что было на 20-й минуте? Что там Виталий Мешков увидел на повторе? И этот человек ещe молодых арбитров обучает. Судя по словам Ашота Хачатурянца, сейчас полетят судейские головы», – сказал Федотов.

  • У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.
  • «Спартак» занимает 10-ю строчку РПЛ. Расстояние от зоны переходных матчей – 3 очка.
  • Следующий соперник – «Крылья Советов» (1 мая).

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 18:46
Комментарии8
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    Рейтинг: +1762

    nominum 15 минут назад

    Федотову хочется напомнить о том, что победный пенальти был поставлен после фола Жиго на Сильянове, а не Кофрие на Полозе.

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    Рейтинг: +1722

    Bozigit 46 минут назад

    грош цена тебе арбитр Федотов

    3
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    Рейтинг: +30

    Бывалый1488 1 час назад

    У свиней забомбило))) это вам воздалось за пенальти коням, которого тоже не было и в динамике это было показано))))

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    Рейтинг: +15295

    житель СПб 1 час назад

    Федотов как всегда пытается проявиться иначе, чем все остальные. Пенальти чистый - как и на 20 минуте тоже был чистый пенальти на том же Жиго - но его не поставили. Жиго играл в ногу в своей штрафной.

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    Рейтинг: +1035

    Alex Flash > житель СПб 48 минут назад

    если такие пенали будут ставить и дальше - футбол превратится в балет

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    Рейтинг: +6919

    Томик 1 час назад

    Так и первый пенальти - желтая говнюку в желтой форме.

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    Рейтинг: +49515

    MaxRnD > Томик 1 час назад

    Однако говнюку в зелёных трусах пеналь за Комличенко не поставили, а там он был в разы более явный, чем те, которые поставили

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    Рейтинг: +62566

    portero 1 час назад

    Федотову дайте поработать...
    Завидует нынешним судейкам.

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