Арбитр Федотов – о победном голе «Ростова»: «Это не пенальти в ворота «Спартака», а какая-то ерунда!»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов прокомментировал пенальти из матча 26-го тура между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2). С него на 90+5 минуте ростовчане забили решающий гол.

«Этот 11-метровый в ворота «Спартака» просто никакой. Если на 20-й минуте была симуляция со стороны игрока «Ростова», а там тоже есть контакт, то и здесь то же самое.

Это не пенальти в ворота «Спартака», а какая-то ерунда! Дмитрий Полоз просто рисовал падение, он не продолжал движение. Чем отличается от того, что было на 20-й минуте? Что там Виталий Мешков увидел на повторе? И этот человек ещe молодых арбитров обучает. Судя по словам Ашота Хачатурянца, сейчас полетят судейские головы», – сказал Федотов.

У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.

«Спартак» занимает 10-ю строчку РПЛ. Расстояние от зоны переходных матчей – 3 очка.

Следующий соперник – «Крылья Советов» (1 мая).

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