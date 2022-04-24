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  • Арбитр Федотов – о победном голе «Ростова»: «Это не пенальти в ворота «Спартака», а какая-то ерунда!»

Арбитр Федотов – о победном голе «Ростова»: «Это не пенальти в ворота «Спартака», а какая-то ерунда!»

24 апреля 2022, 18:46
14

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов прокомментировал пенальти из матча 26-го тура между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2). С него на 90+5 минуте ростовчане забили решающий гол.

«Этот 11-метровый в ворота «Спартака» просто никакой. Если на 20-й минуте была симуляция со стороны игрока «Ростова», а там тоже есть контакт, то и здесь то же самое.

Это не пенальти в ворота «Спартака», а какая-то ерунда! Дмитрий Полоз просто рисовал падение, он не продолжал движение. Чем отличается от того, что было на 20-й минуте? Что там Виталий Мешков увидел на повторе? И этот человек ещe молодых арбитров обучает. Судя по словам Ашота Хачатурянца, сейчас полетят судейские головы», – сказал Федотов.

  • У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.
  • «Спартак» занимает 10-ю строчку РПЛ. Расстояние от зоны переходных матчей – 3 очка.
  • Следующий соперник – «Крылья Советов» (1 мая).

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Федотов Игорь
Комментарии (14)
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portero
1650815800
Федотову дайте поработать... Завидует нынешним судейкам.
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Томик
1650815810
Так и первый пенальти - желтая говнюку в желтой форме.
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житель СПб
1650816013
Федотов как всегда пытается проявиться иначе, чем все остальные. Пенальти чистый - как и на 20 минуте тоже был чистый пенальти на том же Жиго - но его не поставили. Жиго играл в ногу в своей штрафной.
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Бывалый1488
1650816053
У свиней забомбило))) это вам воздалось за пенальти коням, которого тоже не было и в динамике это было показано))))
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Bozigit
1650817568
грош цена тебе арбитр Федотов
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nominum
1650819448
Федотову хочется напомнить о том, что победный пенальти был поставлен после фола Жиго на Сильянове, а не Кофрие на Полозе.
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ySS
1650830269
Федотов - любитель эпатажа в своих оценках. Подогревать интерес к своему каналу нужно) 4 контакта ростовчан со спартаковцами были оценены по-разному, от симуляции до пенальти, но на взгляд с дивана, они одинаковые и ни один из них не 100-проц. пенальти. У меня один вопрос, чего так ростовчане падали?)
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