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Рэшфорд хочет перейти в «Барселону». Он не входит в планы тен Хага

Нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд не входит в планы нового главного тренера клуба Эрика тен Хага.

По информации Sport.es, 24-летним англичанином интересуется «Барселона». Сам футболист также хочет перейти в каталонский клуб, однако препятствием для сделки может стать сумма трансфера.

«МЮ» готов отпустить Рэшфорда летом, если получит выгодное предложение.

  • Рэшфорд выступает за основу «МЮ» с 2016 года.
  • Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
  • Рыночная стоимость футболиста – 70 миллионов евро.

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Источник: Sport.es

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