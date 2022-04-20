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  • Масалитин: «Такие пенальти, как в матче ЦСКА – «Спартак», не ставятся. «Динамо» должно возвращать должок «Спартаку»

Масалитин: «Такие пенальти, как в матче ЦСКА – «Спартак», не ставятся. «Динамо» должно возвращать должок «Спартаку»

20 апреля 2022, 22:32
15

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от четвертьфинала Кубка России против «Спартака» (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

«Расстроен, ожидал более содержательной игры. ЦСКА совсем разочаровал, «Спартак» в первом тайме полностью переиграл соперника, если бы не мастерство Игоря Акинфеева, то красно-белые еще пару-тройку мячей забили. Понравился только настрой, искры летели.

По удалению вопросов нет, но такие пенальти в таких играх не ставятся, вся красота на нет сходит. Надо назначать только железобетонные 11-метровые, а тут рука была чуть выше, чуть ниже, что, надо с линейкой стоять? Или как? Ну не играл он этой рукой! Движения в сторону мяча не было!

Можно поздравлять «Спартак» с победой? Там «Динамо», слава богу. Тем более должок после поражения во втором круге должен быть возвращен. Мой фаворит – «Динамо», но как сегодня показала «Алания», сюрпризы могут быть», – сказал Масалитин.

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.
  • Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится завтра, 21 апреля.

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Источник: Metaratings
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Динамо
Комментарии (15)
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(Меня за банили)
1650484034
Ну конечно. Игра рукой в штрафной, какой тут пенальти?
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Hoahin
1650484563
Чистая пенка в любой лиге, хз что этот никому не известный тип несет.
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Persona_non_Grata
1650484956
100 пенальти при наличии ВАР .
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NewLife
1650485049
Масалитин, вместо того, чтобы писать бред, учи правила игры в футбол.
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шахта Заполярная
1650485459
Такие пенальти не ставят. Странный тип - это футбол, а не волейбол.
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borz_95ers
1650485583
Судья подарил путёвку Спартаку
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шахта Заполярная
1650485767
Масалитин 24 апреля вам еще Динамо холку намылит и судья не поможет как с Уралом.
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saf05
1650485951
Для сартачей этот матч ничего не решает, позор он и в Африке позор.
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serglider
1650516853
Чё вы уципились за этот пенальти? Если ноги у игроков кривые, давайте валить все на судью и спорить до хрипоты, ставят такие пенальти в "таких матчах" или не ставят))) Если мне не изменяет память, игроки ЦСКА, в этом матче, дважды били в штанги... отскочи мяч в ворота и все могло быть... То есть надо не ныть по поводу судейства, а подтягивать свое мастерство к более высокому уровню! Тогда и все вопросы отпадут сами собой)))
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Томик
1650544202
Да сколько уже можно не ставить? И так один из десяти. Послушать вас всех, так "Спартаку" не надо ставить пенальти, потому что это "Спартак". Идите на хрен, победитель последнего чемпионата Союза.
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