Масалитин: «Такие пенальти, как в матче ЦСКА – «Спартак», не ставятся. «Динамо» должно возвращать должок «Спартаку»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от четвертьфинала Кубка России против «Спартака» (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

«Расстроен, ожидал более содержательной игры. ЦСКА совсем разочаровал, «Спартак» в первом тайме полностью переиграл соперника, если бы не мастерство Игоря Акинфеева, то красно-белые еще пару-тройку мячей забили. Понравился только настрой, искры летели.

По удалению вопросов нет, но такие пенальти в таких играх не ставятся, вся красота на нет сходит. Надо назначать только железобетонные 11-метровые, а тут рука была чуть выше, чуть ниже, что, надо с линейкой стоять? Или как? Ну не играл он этой рукой! Движения в сторону мяча не было!

Можно поздравлять «Спартак» с победой? Там «Динамо», слава богу. Тем более должок после поражения во втором круге должен быть возвращен. Мой фаворит – «Динамо», но как сегодня показала «Алания», сюрпризы могут быть», – сказал Масалитин.