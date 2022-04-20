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Масалитин: «Такие пенальти, как в матче ЦСКА – «Спартак», не ставятся. «Динамо» должно возвращать должок «Спартаку»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от четвертьфинала Кубка России против «Спартака» (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

«Расстроен, ожидал более содержательной игры. ЦСКА совсем разочаровал, «Спартак» в первом тайме полностью переиграл соперника, если бы не мастерство Игоря Акинфеева, то красно-белые еще пару-тройку мячей забили. Понравился только настрой, искры летели.

По удалению вопросов нет, но такие пенальти в таких играх не ставятся, вся красота на нет сходит. Надо назначать только железобетонные 11-метровые, а тут рука была чуть выше, чуть ниже, что, надо с линейкой стоять? Или как? Ну не играл он этой рукой! Движения в сторону мяча не было!

Можно поздравлять «Спартак» с победой? Там «Динамо», слава богу. Тем более должок после поражения во втором круге должен быть возвращен. Мой фаворит – «Динамо», но как сегодня показала «Алания», сюрпризы могут быть», – сказал Масалитин.

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.
  • Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится завтра, 21 апреля.

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Источник: Metaratings

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20.04.2022 22:32
Комментарии11
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    Рейтинг: +201

    saf05 1 час назад

    Для сартачей этот матч ничего не решает, позор он и в Африке позор.

    0
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    Рейтинг: +925

    Дубина > saf05 1 час назад

    Проспись

    0
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    Рейтинг: +16979

    Persona_non_Grata > Дубина 1 час назад

    Пьяный проспится, дурак - никогда (((

    1
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    Рейтинг: +214

    Боратти > Persona_non_Grata 44 минуты назад

    а хрюша как визжала, так и визжит! Гы-гы-гы!

    0
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    Рейтинг: +174

    шахта Заполярная 1 час назад

    Масалитин 24 апреля вам еще Динамо холку намылит и судья не поможет как с Уралом.

    1
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    Рейтинг: +51

    borz_95ers 1 час назад

    Судья подарил путёвку Спартаку

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +174

    шахта Заполярная 1 час назад

    Такие пенальти не ставят. Странный тип - это футбол, а не волейбол.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +13557

    NewLife 1 час назад

    Масалитин, вместо того, чтобы писать бред, учи правила игры в футбол.

    4
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    Рейтинг: +16979

    Persona_non_Grata 1 час назад

    100 пенальти при наличии ВАР .

    3
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    Рейтинг: +813

    Hoahin 1 час назад

    Чистая пенка в любой лиге, хз что этот никому не известный тип несет.

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    Рейтинг: +294

    (Меня за банили) 1 час назад

    Ну конечно. Игра рукой в штрафной, какой тут пенальти?

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