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Порноактриса Беркова: «С удовольствием провела бы тренировку с Дзюбой»

Российская порноактриса Елена Беркова рассказала, что хотела бы провести бой с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

– С кем бы вы хотели познакомиться, например, из футбола. Артем Дзюба? Он как-то занимался ММА, да и в других областях у вас могут быть общие интересы. Все сходится.

– С удовольствием провела бы тренировку с Артемом Дзюбой. Я не знала, что он занимался ММА. А еще было бы круто, если бы мы провели бой. Это заманчиво. Тем более после его скандальной популярной известности ему нужно новое направление, которое ему пойдет на пользу.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +5435

    afw13 19 минут назад

    новость ни о чем, всем известно что Дзюба привык в одиночку "тренироваться"))

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    Рейтинг: +9583

    "supermax" 25 минут назад

    стоило только азмунке уехать в командировку

    2
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    Рейтинг: +13533

    NewLife 28 минут назад

    А что ваши ролики уже никому не интересны ?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1735

    nominum 55 минут назад

    Новость про что? Про порноактрису, ММА, онанизм? А почему на футбольном сайте?

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    Рейтинг: +7036

    vladik12 1 час назад

    Беркова, Дзюбиньо не по твоей части. Ему Сердарика подавай.

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    Рейтинг: +23

    fakeid 1 час назад

    ну так дождитесь, когда он карьеру завершит через пару лет - и начните таскать на всякие ток-шоу с берковыми. лично я очень хотел бы увидеть его на ринге с губерниевым. только тот сольётся, этож не с бузовой воевать.

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    Рейтинг: +20

    Феникс 28 1 час назад

    Нееее...Дзюбе после Дуньки Кулаковой какая то там Ленка Беркова не интересна. )))

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