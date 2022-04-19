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  • Порноактриса Беркова: «С удовольствием провела бы тренировку с Дзюбой»

Порноактриса Беркова: «С удовольствием провела бы тренировку с Дзюбой»

19 апреля 2022, 20:11
12

Российская порноактриса Елена Беркова рассказала, что хотела бы провести бой с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

– С кем бы вы хотели познакомиться, например, из футбола. Артем Дзюба? Он как-то занимался ММА, да и в других областях у вас могут быть общие интересы. Все сходится.

– С удовольствием провела бы тренировку с Артемом Дзюбой. Я не знала, что он занимался ММА. А еще было бы круто, если бы мы провели бой. Это заманчиво. Тем более после его скандальной популярной известности ему нужно новое направление, которое ему пойдет на пользу.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (12)
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vladik12
1650389100
Беркова, Дзюбиньо не по твоей части. Ему Сердарика подавай.
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nominum
1650391092
Новость про что? Про порноактрису, ММА, онанизм? А почему на футбольном сайте?
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NewLife
1650392721
А что ваши ролики уже никому не интересны ?
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"supermax"
1650392920
стоило только азмунке уехать в командировку
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Мага 13
1650393263
новость ни о чем, всем известно что Дзюба привык в одиночку "тренироваться"))
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Persona_non_Grata
1650395920
Дзюба : - " Мы онанисты народ мускулистый, нас не заманишь ляжкой мясистой " )))
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Garrincha58
1650395957
эта новость может сбить с толку Дзюбу и он завтра будет думать не об игре, а о тренировке с порноактрисой
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kazak1975
1650397190
Канделаки бомбардир укусила? *******- футбольная новость. Пропаганда порно наказуема.
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Мася_1989
1650425510
У него индивидуальные тренировки
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Беспонтий
1650427504
ой сколько народу то возбудилось
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