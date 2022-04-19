Порноактриса Беркова: «С удовольствием провела бы тренировку с Дзюбой»

Российская порноактриса Елена Беркова рассказала, что хотела бы провести бой с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

– С кем бы вы хотели познакомиться, например, из футбола. Артем Дзюба? Он как-то занимался ММА, да и в других областях у вас могут быть общие интересы. Все сходится.

– С удовольствием провела бы тренировку с Артемом Дзюбой. Я не знала, что он занимался ММА. А еще было бы круто, если бы мы провели бой. Это заманчиво. Тем более после его скандальной популярной известности ему нужно новое направление, которое ему пойдет на пользу.