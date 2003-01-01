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Анчелотти будет болеть за сборную Канады на ЧМ-2022

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти будет болеть за сборную Канады на чемпионате мира в Катаре.

«На чемпионате мира я буду болеть за Канаду. Прошло много времени с тех пор, как они участвовали в этом соревновании, и они блестяще провели квалификацию. Кроме того, Канада — мой второй дом, так что я буду там смотреть игры в футболке этой сборной», — сказал Анчелотти в интервью Radio Uno.

  • Канада сыграет в одной группе с Бельгией, Хорватией и Марокко.
  • Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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