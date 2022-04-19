Анчелотти будет болеть за сборную Канады на ЧМ-2022

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти будет болеть за сборную Канады на чемпионате мира в Катаре.

«На чемпионате мира я буду болеть за Канаду. Прошло много времени с тех пор, как они участвовали в этом соревновании, и они блестяще провели квалификацию. Кроме того, Канада — мой второй дом, так что я буду там смотреть игры в футболке этой сборной», — сказал Анчелотти в интервью Radio Uno.