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РПЛ отказала «Ахмату» в переносе матча с ЦСКА. Грозненцы хотели перенести игру из-за Рамадана

Игра 27-го тура чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА пройдет 1 мая, как и планировалось изначально.

Грозненский клуб просил перенести матч на 30 апреля из-за Рамадана, но получил отказ от РПЛ.

«РПЛ обсудила с «Ахматом» и ЦСКА, основным вещателем и РФС возможность переноса матча 27-го тура «Ахмат» – ЦСКА с 1 мая на 30 апреля по просьбе клуба из Грозного.

Все временные слоты для телетрансляции матча в этот день уже были заняты, и проведение пятого матча в день приведет к потере зрительской аудитории и, что критически важно, не позволит обеспечить VAR на игре.

Также часть болельщиков ЦСКА уже приобрела билеты на матч и забронировала проживание в городе. «Ахмат» отозвал свое письмо с просьбой о переносе. Игра состоится 1 мая», – сообщила пресс-служба РПЛ.

  • ЦСКА идет на 3-м месте в лиге.
  • «Ахмат» занимает 8-ю строчку в таблице.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +11275

    BRO_football 25 секунд назад

    Поздно спохватились. Знали же, когда Рамадан будет. Могли бы и месяц назад письмо отправить.

    0
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    Рейтинг: +7038

    R_a_i_n 36 минут назад

    Вообще в переносе нет ничего страшного. Но... это надо было делать намного заранее. У коней тоже свои расписания.

    2
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  • ...
    Рейтинг: +866

    Дубина 41 минуту назад

    Вот вам и газпром)

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