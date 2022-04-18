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  • РПЛ отказала «Ахмату» в переносе матча с ЦСКА. Грозненцы хотели перенести игру из-за Рамадана

РПЛ отказала «Ахмату» в переносе матча с ЦСКА. Грозненцы хотели перенести игру из-за Рамадана

18 апреля 2022, 19:42
6

Игра 27-го тура чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА пройдет 1 мая, как и планировалось изначально.

Грозненский клуб просил перенести матч на 30 апреля из-за Рамадана, но получил отказ от РПЛ.

«РПЛ обсудила с «Ахматом» и ЦСКА, основным вещателем и РФС возможность переноса матча 27-го тура «Ахмат» – ЦСКА с 1 мая на 30 апреля по просьбе клуба из Грозного.

Все временные слоты для телетрансляции матча в этот день уже были заняты, и проведение пятого матча в день приведет к потере зрительской аудитории и, что критически важно, не позволит обеспечить VAR на игре.

Также часть болельщиков ЦСКА уже приобрела билеты на матч и забронировала проживание в городе. «Ахмат» отозвал свое письмо с просьбой о переносе. Игра состоится 1 мая», – сообщила пресс-служба РПЛ.

  • ЦСКА идет на 3-м месте в лиге.
  • «Ахмат» занимает 8-ю строчку в таблице.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1650300738
Вообще в переносе нет ничего страшного. Но... это надо было делать намного заранее. У коней тоже свои расписания.
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BRO_football
1650302914
Поздно спохватились. Знали же, когда Рамадан будет. Могли бы и месяц назад письмо отправить.
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Челнинец
1650306376
в Германии на пару минут матч приостанавливают чтоб футболист поел, а у нас уроды любительский матч перенести не могут, РФС ДНО!
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Damir07
1650306778
Да что им терять не еврокубки не турниры этот дырявый РПЛ остался что не могут на встречу пойти там не столько Рамадан сколько что болельщиков не будут
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portero
1650309260
Ну надо было сразу писать, даже перед жеребьевкой...
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житель СПб
1650316215
С одной стороны - могли и навстречу пойти. С другой - надо было раньше думать!
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