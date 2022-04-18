РПЛ отказала «Ахмату» в переносе матча с ЦСКА. Грозненцы хотели перенести игру из-за Рамадана

Игра 27-го тура чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА пройдет 1 мая, как и планировалось изначально.

Грозненский клуб просил перенести матч на 30 апреля из-за Рамадана, но получил отказ от РПЛ.

«РПЛ обсудила с «Ахматом» и ЦСКА, основным вещателем и РФС возможность переноса матча 27-го тура «Ахмат» – ЦСКА с 1 мая на 30 апреля по просьбе клуба из Грозного.

Все временные слоты для телетрансляции матча в этот день уже были заняты, и проведение пятого матча в день приведет к потере зрительской аудитории и, что критически важно, не позволит обеспечить VAR на игре.

Также часть болельщиков ЦСКА уже приобрела билеты на матч и забронировала проживание в городе. «Ахмат» отозвал свое письмо с просьбой о переносе. Игра состоится 1 мая», – сообщила пресс-служба РПЛ.