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РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив на 95-й минуте

В 25-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 88-й минуте усилиями Марио Фернандеса.

Башкирская команда сумела отыграться на пятой компенсированной минуте – забил воспитанник ЦСКА Алексей Никитин.

Москвичи остались на третьем месте в таблице РПЛ, однако в воскресенье их может обойти «Сочи».

«Уфа», набрав одно очко, покинула зону прямого вылета и теперь находится на 14-й строчке.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандес, 88; 1:1 – Никитин – 90+5.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Йокич, Кротов (Емельянов, 59), Кабутов, Камилов (Иванов, 87), Агаларов (Саплинов, 87), Фищенко (Голубев, 87), Касинтура (Ортис, 59).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников (Фукс, 63), Обляков, Мухин (Дзагоев, 80), Гбамен, Зайнутдинов (Эджуке, 70), Карраскаль (Заболотный, 62), Языджи.

Предупреждения: Йокич, 19; Ортис, 60 – Щенников, 56.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 15:57
Комментарии13
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    Рейтинг: +3302

    CSKA57 19 минут назад

    Сегодня ЦСКА - стадо (до табуна далеко), а не команда! Набрать в игре с аутсайдерами в трех играх два очка, надо уметь! Березуцкие, в первую очередь вам должно быть стыдно!

    0
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    Рейтинг: +826

    Дубина > CSKA57 14 минут назад

    А с чего стыдно?
    Он физрук,а не тренер!!!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +11

    RussiaChampion > Дубина 1 минуту назад

    называть тренера физруком, который всю жизнь играл в футбол, как то по идиотски выглядит, сразу видно ты аналитик - дол ба е б !

    0
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    Рейтинг: +1882

    Dr.Metal 30 минут назад

    Три игры подряд с аутсайдерами и просто жесть какая то

    0
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  • ...
    Рейтинг: +19

    Номэд 44 минуты назад

    Вот это даа... А где вечно РЖУЩИЙ сивый Clitоr?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +826

    Дубина > Номэд 15 минут назад

    Заклиртовался))) Теперь через неделю вылезет

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4606

    ySS 55 минут назад

    Всё шло к тому, что ЦСКА в своём неподражаемом стиле наберет 3 очка, но тут "башкирам" сильно свезло)
    Хреновое поле, хреновая игра, вполне справедливый результат

    1
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    Рейтинг: +826

    Дубина 59 минут назад

    Не отскочили кони!!!

    0
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    Рейтинг: +1383

    Беспонтий 1 час назад

    когда в дебюте нет турецкого гамбита
    цугцванг
    и пешкою слона фигура бита

    3
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    Рейтинг: +97

    Victor1961 1 час назад

    А ведь хорошо же!!!........что до зоны вылета далеко.

    0
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    Рейтинг: +3450

    ААМ 1 час назад

    Не помог "продажный" судья.

    1
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    Рейтинг: +13561

    Dominator777 1 час назад

    Опять козлы третий выходной испортили, не команда у армейцев, а сборище хер знает кого.

    2
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    Рейтинг: +15891

    paracetamol 1 час назад

    Это хорошо!

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