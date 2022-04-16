РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив на 95-й минуте

В 25-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 88-й минуте усилиями Марио Фернандеса.

Башкирская команда сумела отыграться на пятой компенсированной минуте – забил воспитанник ЦСКА Алексей Никитин.

Москвичи остались на третьем месте в таблице РПЛ, однако в воскресенье их может обойти «Сочи».

«Уфа», набрав одно очко, покинула зону прямого вылета и теперь находится на 14-й строчке.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандес, 88; 1:1 – Никитин – 90+5.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Йокич, Кротов (Емельянов, 59), Кабутов, Камилов (Иванов, 87), Агаларов (Саплинов, 87), Фищенко (Голубев, 87), Касинтура (Ортис, 59).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников (Фукс, 63), Обляков, Мухин (Дзагоев, 80), Гбамен, Зайнутдинов (Эджуке, 70), Карраскаль (Заболотный, 62), Языджи.

Предупреждения: Йокич, 19; Ортис, 60 – Щенников, 56.

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