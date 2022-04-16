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РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив на 95-й минуте

16 апреля 2022, 15:57
20

В 25-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 88-й минуте усилиями Марио Фернандеса.

Башкирская команда сумела отыграться на пятой компенсированной минуте – забил воспитанник ЦСКА Алексей Никитин.

Москвичи остались на третьем месте в таблице РПЛ, однако в воскресенье их может обойти «Сочи».

«Уфа», набрав одно очко, покинула зону прямого вылета и теперь находится на 14-й строчке.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандес, 88; 1:1 – Никитин – 90+5.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Йокич, Кротов (Емельянов, 59), Кабутов, Камилов (Иванов, 87), Агаларов (Саплинов, 87), Фищенко (Голубев, 87), Касинтура (Ортис, 59).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников (Фукс, 63), Обляков, Мухин (Дзагоев, 80), Гбамен, Зайнутдинов (Эджуке, 70), Карраскаль (Заболотный, 62), Языджи.

Предупреждения: Йокич, 19; Ортис, 60 – Щенников, 56.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (20)
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paracetamol
1650113904
Это хорошо!
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Dominator777
1650113958
Опять козлы третий выходной испортили, не команда у армейцев, а сборище хер знает кого.
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Беспонтий
1650114889
когда в дебюте нет турецкого гамбита цугцванг и пешкою слона фигура бита
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ySS
1650115895
Всё шло к тому, что ЦСКА в своём неподражаемом стиле наберет 3 очка, но тут "башкирам" сильно свезло) Хреновое поле, хреновая игра, вполне справедливый результат
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Dr.Metal
1650117409
Три игры подряд с аутсайдерами и просто жесть какая то
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CSKA57
1650118059
Сегодня ЦСКА - стадо (до табуна далеко), а не команда! Набрать в игре с аутсайдерами в трех играх два очка, надо уметь! Березуцкие, в первую очередь вам должно быть стыдно!
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R_a_i_n
1650120639
Парни тише. Вы слышите?? Кто-то ржёт)))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1650121701
Вдруг раздался стук копыт: Появилось дышло. Это команда ЦСКА Из конюшни вышла.
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Муруал
1650128081
Молодцы Уфа! Достойная ничья с более сильным клубом.
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житель СПб
1650134973
Просто пришла ответка - не всегда же ЦСКА вытягивать матчи на последних минутах. Поэтому говорить, что Уфа спаслась - некорректно! И ЦСКА свой гол забил только на 88 минуте.
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