РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив на 95-й минуте

Сегодня ЦСКА - стадо (до табуна далеко), а не команда! Набрать в игре с аутсайдерами в трех играх два очка, надо уметь! Березуцкие, в первую очередь вам должно быть стыдно!
В 25-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1.
Гости вышли вперед на 88-й минуте усилиями Марио Фернандеса.
Башкирская команда сумела отыграться на пятой компенсированной минуте – забил воспитанник ЦСКА Алексей Никитин.
Москвичи остались на третьем месте в таблице РПЛ, однако в воскресенье их может обойти «Сочи».
«Уфа», набрав одно очко, покинула зону прямого вылета и теперь находится на 14-й строчке.
Россия. РПЛ. 25-й тур
Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Фернандес, 88; 1:1 – Никитин – 90+5.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Йокич, Кротов (Емельянов, 59), Кабутов, Камилов (Иванов, 87), Агаларов (Саплинов, 87), Фищенко (Голубев, 87), Касинтура (Ортис, 59).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников (Фукс, 63), Обляков, Мухин (Дзагоев, 80), Гбамен, Зайнутдинов (Эджуке, 70), Карраскаль (Заболотный, 62), Языджи.
Предупреждения: Йокич, 19; Ортис, 60 – Щенников, 56.