Губерниев: «ЦСКА в матче с «Уфой» проявил расхлябанность и отсутствие профессионализма!»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев недоволен игрой ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Москвичи упустили победу на 90+5 минуте.

«Уфа» сравняла счeт на последней минуте матча с ЦСКА! 1:1! Армейцы, так плохо в концовке играть нельзя! Расхлябанность и отсутствие профессионализма!» – считает комментатор.