Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

Губерниев: «ЦСКА в матче с «Уфой» проявил расхлябанность и отсутствие профессионализма!»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев недоволен игрой ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Москвичи упустили победу на 90+5 минуте.

«Уфа» сравняла счeт на последней минуте матча с ЦСКА! 1:1! Армейцы, так плохо в концовке играть нельзя! Расхлябанность и отсутствие профессионализма!» – считает комментатор.

  • «Уфа» забила единственным своим ударом в створ.
  • Ничью «Уфе» принес воспитанник ЦСКА Алексей Никитин.
  • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

Новости по теме
ЦСКА – единственная команда сезона РПЛ, которая не смогла забить «Зениту» 2
22-летний Дивеев провел 100-й матч за ЦСКА
Березуцкий – о ничьей с «Уфой»: «Для ЦСКА это как поражение» 3
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:22
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    Miru mir 39 минут назад

    Губерниев иди в ****...Ну или на Лужники на митинге концерте ртом в микрофон трындеть.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11