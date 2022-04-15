Лаксальт: «Динамо» должно верить, что может обойти «Зенит» и стать чемпионом»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). Уругваец был в основе, его заменили во втором тайме.

«Для меня это была идеальная игра. Мы смогли забить хорошие голы, просто идеально. Вся команда сегодня хорошо поработала. Мы отметили все вместе. Но мы должны и дальше продолжать в таком духе. Мы должны верить, что можем обойти «Зенит» и стать чемпионами РПЛ. Мы должны сделать все, чтобы выиграть это место», – сказал Лаксальт.