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Лаксальт: «Динамо» должно верить, что может обойти «Зенит» и стать чемпионом»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). Уругваец был в основе, его заменили во втором тайме.

«Для меня это была идеальная игра. Мы смогли забить хорошие голы, просто идеально. Вся команда сегодня хорошо поработала. Мы отметили все вместе. Но мы должны и дальше продолжать в таком духе. Мы должны верить, что можем обойти «Зенит» и стать чемпионами РПЛ. Мы должны сделать все, чтобы выиграть это место», – сказал Лаксальт.

  • «Динамо» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей, но у «Зенита» игра в запасе.
  • Следующий соперник «Динамо» по РПЛ – ЦСКА (24 апреля).
  • Лаксальт в «Динамо» с лета.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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15.04.2022 22:21
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