Лаксальт: «Когда ехал в «Динамо», думал, что в РПЛ будет полегче»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт удивлен уровнем РПЛ. До приезда в Россию он считал лигу более легкой.
— Как вам в целом уровень футбола в России?
— Уровень весьма хороший. Честно говоря, когда ехал сюда, то думал, что здесь будет полегче. А на самом деле играть в футбол в России умеют на весьма конкурентоспособном уровне.
- Лаксальт перешел в «Динамо» в прошлом году из «Милана» за 3,5 миллиона евро.
- 29-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Лаксальта 11 игр.
Источник: официальный сайт «Динамо»