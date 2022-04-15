Лаксальт: «Когда ехал в «Динамо», думал, что в РПЛ будет полегче»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт удивлен уровнем РПЛ. До приезда в Россию он считал лигу более легкой.

— Как вам в целом уровень футбола в России?

— Уровень весьма хороший. Честно говоря, когда ехал сюда, то думал, что здесь будет полегче. А на самом деле играть в футбол в России умеют на весьма конкурентоспособном уровне.