Кофрие: «До сих пор не могу привыкнуть, насколько легко судьи в России раздают карточки»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился мнением о работе судей в РПЛ.

– Больная тема, но не можем ее не затронуть. Ты провел за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах и успел получить уже три красных карточки. Желтых тоже хватает. Как считаешь, в чем тут дело? Может, российские судьи относятся к тебе строже, чем бельгийские?

– Это действительно так! Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, насколько легко судьи в России раздают желтые карточки. Да и красные тоже.

Понятно, что ситуации бывают разные. В каких-то эпизодах мне стоило быть хладнокровнее. Например, удаление в последнем матче прошлого года против «Сочи» было явно лишним. Мы уже проигрывали 0:2, шли последние минуты...

С другой стороны, я защитник и всегда хочу помешать сопернику отличиться. Кроме того, не считаю, что мой жесткий, агрессивный стиль – это плохо.

– Но отношение арбитров заставляет тебя становиться аккуратнее?

– Уроки извлекать нужно, и я постараюсь давать арбитрам меньше поводов для наказаний. Но менять манеру игры не собираюсь.

Судейство – это вообще тонкая тема. Только за последние туры VAR забрал у нас несколько голов, при этом у соперников не удаляли игроков за фолы, которые тянули на красные карточки.

Такие эпизоды влияют на команду психологически, не всегда получается быстро их «переварить». К счастью, в матче с «Арсеналом» мы сумели добиться своего и наконец-то победили. Против «Рубина» надо закрепить успех.