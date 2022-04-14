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⚡ Лига Европы. «Айнтрахт» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в полуфинал

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Айнтрахт» на выезде победил «Барселону» со счетом 3:2.

Немецкая команда выиграла благодаря дублю Филипа Костича и голу Сантоса Борре. У каталонцев забили Серхио Бускетс и Мемфис Депай.

Первая встреча завершилась ничьей 1:1, поэтому в 1/2 финала турнира пробился «Айнтрахт».

Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи

Барселона (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Костич, 4 (с пенальти); 0:2 – Борре, 36; 0:3 – Костич, 67; 1:3 – Бускетс, 90+1; 2:3 – Депай, 90+10 (с пенальти).

Удаление: нет – Н'Дика, 90+11.

Первый матч – 1:1.

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Источник: «Бомбардир»

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14.04.2022 23:57
Комментарии10
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    Рейтинг: +1033

    Alex Flash 1 час назад

    Барса старалась как могла, но Хоттабыч оказался сильнее

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    Рейтинг: +11638

    DeStar 2 часа назад

    жестко да, и при этом айнтрахт был очень хорош вплоть до минуты 70, там я уже и смотреть почти бросил. Так что по делу, барса включилась уже только под конец
    так что с одной стороны барсе еще и повезло, что 3-2, а не 4-0 например, а с другой стороны, выйди барса с таким настроем на второй тайм при 0-2 - сравняла бы точно и может прошла дальше

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    Рейтинг: +547

    nelez 2 часа назад

    Даже лигу европы не смогли

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    Рейтинг: +99

    Sergicious > nelez 1 час назад

    В Лиге Конференции наверно стоит попробовать теперь, хотя не факт что и её возьмут

    1
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    Рейтинг: +547

    nelez > Sergicious 1 час назад

    Даа , и тут айн трахнули

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    Рейтинг: +99

    Sergicious 2 часа назад

    Как называется академия Барсы - "Ла Массия"
    Как называется академия Бундеслиги - "подержи моë пиво"

    0
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    Рейтинг: +1701

    Bozigit 2 часа назад

    Неожиданно

    0
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    Рейтинг: +3300

    CSKA57 2 часа назад

    Барселона вообще играть разучилась! Позорище!

    0
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    Рейтинг: +4221

    Красногорск_Фан 2 часа назад

    Отлично! А как Хави бахвалился до матча . уже считал лигу Европы выигранной. Матч смотрелся.

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    Рейтинг: +99

    Sergicious 2 часа назад

    Барсу айнтрахтнули

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