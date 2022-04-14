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  • ⚡ Лига Европы. «Айнтрахт» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в полуфинал

⚡ Лига Европы. «Айнтрахт» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в полуфинал

14 апреля 2022, 23:57
31

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Айнтрахт» на выезде победил «Барселону» со счетом 3:2.

Немецкая команда выиграла благодаря дублю Филипа Костича и голу Сантоса Борре. У каталонцев забили Серхио Бускетс и Мемфис Депай.

Первая встреча завершилась ничьей 1:1, поэтому в 1/2 финала турнира пробился «Айнтрахт».

Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи

Барселона (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Костич, 4 (с пенальти); 0:2 – Борре, 36; 0:3 – Костич, 67; 1:3 – Бускетс, 90+1; 2:3 – Депай, 90+10 (с пенальти).

Удаление: нет – Н'Дика, 90+11.

Первый матч – 1:1.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Барселона Айнтрахт
Комментарии (31)
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Sergicious
1649969929
Барсу айнтрахтнули
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Красногорск_Фан
1649969940
Отлично! А как Хави бахвалился до матча . уже считал лигу Европы выигранной. Матч смотрелся.
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CSKA57
1649969961
Барселона вообще играть разучилась! Позорище!
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Sergicious
1649970083
Как называется академия Барсы - "Ла Массия" Как называется академия Бундеслиги - "подержи моë пиво"
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nelez
1649970107
Даже лигу европы не смогли
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DeStar
1649970114
жестко да, и при этом айнтрахт был очень хорош вплоть до минуты 70, там я уже и смотреть почти бросил. Так что по делу, барса включилась уже только под конец так что с одной стороны барсе еще и повезло, что 3-2, а не 4-0 например, а с другой стороны, выйди барса с таким настроем на второй тайм при 0-2 - сравняла бы точно и может прошла дальше
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MaxiLeon
1649979545
по вашему 2:3 это изнасиловали , ладно . А 0:4 это что означает , подскажите ???
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Fusballer
1649994800
Хави дозвизделся.
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zigbert
1650004473
Все неприятности у Барсы начались с глупого пенальти. Потом красивый гол забил Борре. Барселона разыгралась только в конце матча.
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BlackMurder
1650014397
Слезы радости аж, что два клуба Германии победили своих соперников, пусть в лиге Европы, Бавария разочаровала и в этом году
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