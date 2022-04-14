⚡ Лига Европы. «Айнтрахт» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в полуфинал

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Айнтрахт» на выезде победил «Барселону» со счетом 3:2.

Немецкая команда выиграла благодаря дублю Филипа Костича и голу Сантоса Борре. У каталонцев забили Серхио Бускетс и Мемфис Депай.

Первая встреча завершилась ничьей 1:1, поэтому в 1/2 финала турнира пробился «Айнтрахт».

Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи

Барселона (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Костич, 4 (с пенальти); 0:2 – Борре, 36; 0:3 – Костич, 67; 1:3 – Бускетс, 90+1; 2:3 – Депай, 90+10 (с пенальти).

Удаление: нет – Н'Дика, 90+11.

Первый матч – 1:1.

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