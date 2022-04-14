Черчесов: «Ференцварош» играет очень солидно. Зритель нас принял»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов доволен игрой своей команды в последнее время.

«Награда лучшего тренера месяца в Венгрии – это мелочь, но приятная. Команда хорошо играет, выполняет требования, набирает очки. Приз дали мне, но заслужила его команда.

Последний матч нам удался – обыграли дома «Дебрецен» 3:0. Это команда, которая на выезде играет лучше, чем у себя. Готовились к непростому матчу, и хорошо, что удалось сразу забить, потом мы доминировали. У соперника был шанс при счeте 1:0, но вратарь выручил.

Но главное – мы играем очень солидно, меня это радует. Зритель нас принял, болельщики заполняют арену. Поэтому особенно хотели их порадовать победой в последнем матче.

Особенно с учeтом того, что до этого упустили три очка в игре с «Академией Пушкаша». Рад, что удалось одержать убедительную победу», – сказал Черчесов.