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Гвардиола хочет оставить Зинченко в «Ман Сити» на следующий сезон

Полузащитник «Ман Сити» Александр Зинченко останется в команде на следующий сезон.

По информации «Чемпионата» со ссылкой на Manchester Evening News, украинец попал в список из 25 футболистов, которых главный тренер Хосеп Гвардиола хочет оставить в команде.

Тренер «Ман Сити» также рассчитывает заключить контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. В случае его подписания команду может покинуть Габриэль Жезус.

  • Зинченко принадлежит «Манчестер Сити» с 2016 года.
  • Он провел 18 матчей в этом сезоне, отдал 2 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»

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