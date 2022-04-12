Гвардиола хочет оставить Зинченко в «Ман Сити» на следующий сезон

Полузащитник «Ман Сити» Александр Зинченко останется в команде на следующий сезон.

По информации «Чемпионата» со ссылкой на Manchester Evening News, украинец попал в список из 25 футболистов, которых главный тренер Хосеп Гвардиола хочет оставить в команде.

Тренер «Ман Сити» также рассчитывает заключить контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. В случае его подписания команду может покинуть Габриэль Жезус.

Зинченко принадлежит «Манчестер Сити» с 2016 года.

Он провел 18 матчей в этом сезоне, отдал 2 ассиста.

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