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Агент Баринова: «Зенит» всегда отмечал Диму и вносил в разные списки»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

«Зенит» интересуется Бариновым? Естественный процесс. Об этом пишут перед каждым трансферным окном. «Зенит» всегда отмечал Диму и вносил в разные списки.

Было бы ему интересно перейти в «Зенит»? Риторический вопрос. Сейчас все мысли только о «Локо», – сказал агент.

  • В этом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 26 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +5786

    maygli 6 часов назад

    «Зенит» всегда отмечал Диму и вносил в разные списки».
    В разные санкционные что ли?

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    Рейтинг: +1307

    Беспонтий 6 часов назад

    ну и что
    там тоже пацаны
    ещё и реальные

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