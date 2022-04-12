Агент Баринова: «Зенит» всегда отмечал Диму и вносил в разные списки»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

«Зенит» интересуется Бариновым? Естественный процесс. Об этом пишут перед каждым трансферным окном. «Зенит» всегда отмечал Диму и вносил в разные списки.

Было бы ему интересно перейти в «Зенит»? Риторический вопрос. Сейчас все мысли только о «Локо», – сказал агент.

В этом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 26 матчах.

Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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