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РПЛ. «Краснодар» обыграл на выезде «Рубин», у казанцев пять поражений подряд

«Краснодар» в 24-м туре РПЛ переиграл в гостях «Рубин». Единственный мяч забил Сергей Волков.

Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Александра Черникова.

«Краснодар» поднялся на четвертое место. «Рубин» остался 12-м. У казанцев пять поражений подряд.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Волков, 85.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев (Кузнецов, 71), Ломовицкий, Кучаев, Бакаев (Онугха, 55), Мусаев (Игнатьев, 83), Самошников, Лисакович.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Мартынович, Бородин, Исаенко, Газинский, Якимов, Мацукатов (Черников, 39), Манелов (Волков, 63), Олусегун (Кривцов, 83), Окоронкво (Ильин, 46).

Предупреждения: нет – Черников, 51; Газинский, 89.

Удаления: нет – Черников, 90+3 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:22
Комментарии6
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    Рейтинг: +95332

    zigbert 30 минут назад

    Совершенно равная игра по моментам. Краснодар имел преимущество по владению мячом, Рубин по ударам по воротам. Удар был несложным для вратаря но рикошет от Талиби привел к взятию ворот. Краснодар не отступает от своего стиля даже с большими изменениями в составе.
    Краснодар с победой!

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    Рейтинг: +23

    Клаус 47 минут назад

    У рубина единственная нормальная передача была на 94 минуте)
    Очень жаль, ходил на матч, ожидал хороший, результативный матч.
    Без легионеров Рубин проиграл Краснодару -2

    0
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    Рейтинг: +49454

    MaxRnD 1 час назад

    У бегемота нету талии, он не умеет танцевать ...

    ЗЫ Возьми любого распиаренного КлОппа, Гвардиолу, засунь их в условный Рубин/Ростов и на выходе гарантированно будет такой же пшик, как и у Лёни

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    Рейтинг: +1973

    B.G. 1 час назад

    Лёня на выход.

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    Рейтинг: +4531

    ySS 1 час назад

    Краснодарцев с победой!

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    Рейтинг: +83

    Slava52 1 час назад

    Лёня на закате карьеры тренера

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