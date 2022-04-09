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  • РПЛ. «Краснодар» обыграл на выезде «Рубин», у казанцев пять поражений подряд

РПЛ. «Краснодар» обыграл на выезде «Рубин», у казанцев пять поражений подряд

9 апреля 2022, 18:22
11

«Краснодар» в 24-м туре РПЛ переиграл в гостях «Рубин». Единственный мяч забил Сергей Волков.

Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Александра Черникова.

«Краснодар» поднялся на четвертое место. «Рубин» остался 12-м. У казанцев пять поражений подряд.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Волков, 85.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев (Кузнецов, 71), Ломовицкий, Кучаев, Бакаев (Онугха, 55), Мусаев (Игнатьев, 83), Самошников, Лисакович.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Мартынович, Бородин, Исаенко, Газинский, Якимов, Мацукатов (Черников, 39), Манелов (Волков, 63), Олусегун (Кривцов, 83), Окоронкво (Ильин, 46).

Предупреждения: нет – Черников, 51; Газинский, 89.

Удаления: нет – Черников, 90+3 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (11)
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Slava52
1649518092
Лёня на закате карьеры тренера
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ySS
1649518106
Краснодарцев с победой!
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B.G.
1649518571
Лёня на выход.
Ответить
MaxRnD
1649519245
У бегемота нету талии, он не умеет танцевать ... ЗЫ Возьми любого распиаренного КлОппа, Гвардиолу, засунь их в условный Рубин/Ростов и на выходе гарантированно будет такой же пшик, как и у Лёни
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zigbert
1649521118
Совершенно равная игра по моментам. Краснодар имел преимущество по владению мячом, Рубин по ударам по воротам. Удар был несложным для вратаря но рикошет от Талиби привел к взятию ворот. Краснодар не отступает от своего стиля даже с большими изменениями в составе. Краснодар с победой!
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Январь 59
1649525066
Опять невероятное везение. С победой Быки.
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portero
1649526616
Подфартило, как леги свинтили поперла удача...
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владимир миронов
1649526705
С победой,такой нужной нашей молодёжи.Погрешностей в игре много,но и желания играть видно.Со временем всё наладится.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1649529578
Как бы там Генич не поливал грязью этот матч, быкам респект. Всех кто болел за быков с победой.
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paracetamol
1649537307
Быки хорошо играли. Рубиновые тоже старались, но против БЫКОВ-2 им было трудно.
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