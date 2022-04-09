РПЛ. «Краснодар» обыграл на выезде «Рубин», у казанцев пять поражений подряд

«Краснодар» в 24-м туре РПЛ переиграл в гостях «Рубин». Единственный мяч забил Сергей Волков.

Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Александра Черникова.

«Краснодар» поднялся на четвертое место. «Рубин» остался 12-м. У казанцев пять поражений подряд.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Волков, 85.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев (Кузнецов, 71), Ломовицкий, Кучаев, Бакаев (Онугха, 55), Мусаев (Игнатьев, 83), Самошников, Лисакович.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Мартынович, Бородин, Исаенко, Газинский, Якимов, Мацукатов (Черников, 39), Манелов (Волков, 63), Олусегун (Кривцов, 83), Окоронкво (Ильин, 46).

Предупреждения: нет – Черников, 51; Газинский, 89.

Удаления: нет – Черников, 90+3 (вторая ж.к.).

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