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  • Кирильчева – о ролике с «Наташами»: «Все писали про шлюх и проституток, но сексуального подтекста не было»

Кирильчева – о ролике с «Наташами»: «Все писали про шлюх и проституток, но сексуального подтекста не было»

8 апреля 2022, 12:40
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Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева рассказала историю появления видео с представлением полузащитника Юсуфа Языджи.

– За завтраком ко мне подошел мальчик-креативщик и говорит: «Катюха, есть такая идея, глянь – нравится, не нравится. Можно быстренько сделать». Смотрю – смешно, прикольно.

Конечно, это петросяновщина, начиная с моего детства шутят на эту тему. Заезженная шутка, стереотипная... Лучше что-то сделать, чем не сделать. Какая-то часть аудитории посмеeтся. Естественно, никакого сексуального подтекста туда не закладывалось.

– А какой ещe может быть подтекст, когда вы говорите: «Приезжай, у нас много Наташ»?

– «Наташами» в Турции называют любых женщин.

– Соответственно, логика: «Приезжай, у нас много женщин»? Или что?

– Да! Много красивых женщин.

– А это не сексуальный подтекст?

– Нет. Не «много шлюх и проституток» же! То, что потом все писали. А знаешь, в чeм прикол? Что только у мужчин есть такая позиция, что в Турции Наташа равно проститутка.

– Нет, у меня первая ассоциация, например, что «Наташами» на рынке называют любую девушку. У меня нет ассоциации с тем, что это проститутка. Я про то, что когда ты говоришь «приезжай, у нас много Наташ» – это звучит, как «приезжай, у нас много девушек».

– Ну да. А что в этом плохого? Они (турки) любят русских девушек. Любая русская девушка для турка – красавица. Почему нет? Мужчина в самом расцвете, горячий турок, а у нас много красивых девчонок. Приезжай!

Одобрила это, как женщина, потому что меня тоже называли в Турции Наташей. В Испании так называли на сборах, когда не могли вспомнить, как меня зовут. Потому что это стереотипное имя за границей для всех русских женщин.

У меня и мысли не было, что оказывается меня всe это время называли шлюхой. Я об этом не знала и не знали об этом все мои подруги, подруги подруг и так далее. Никакого сексуального подтекста там не было.

Когда об этом в Comedy шутят, когда Таркан снимает клип с группой «Блестящие» ещe в лохматые годы «Наташа, Наташа», когда у «Руки вверх» есть песня про Наташ, когда какие-то популярные турецкие исполнители или наши обстeбывают эту тему на протяжении десятилетий – это ок. А тут все сразу моралистами стали ни с того, ни с сего. Мне это непонятно.

У нас с моим креативщиком был только один вопрос: не заезженная ли это шутка, которая на поверхности. И нам будут говорить: «Что вы придумали? Это уже никому не интересно, одно и то же. Идите в «Аншлаг» пишите шутки». Но то, что вот это разразится... Для меня это совершенно непонятная история до сих пор.

– Ты считаешь, что это нормальная, допустимая история?

– Да, конечно.

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Комментарии (6)
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ilichkadr
1649412688
Ну, и где здесь футбол!?
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portero
1649418998
Да уж... настоящая наташА вместо мозга дыра....
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paracetamol
1649421395
«Наташами» в Турции называют любых женщин легкого поведения.
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