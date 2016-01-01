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Глушаков – о «Спартаке»: «С таким бюджетом быть рядом с «Химками» – чуть-чуть плоховастенько»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о результатах «Спартака» в этом сезоне.

«Чтобы знать, что происходит, нужно быть там. Мне сложно судить. Взяли игроков, нового тренера опять, но к результатам не пришли. Они рядом с нами, кстати. В шести очках.

С таким бюджетом быть рядом с «Химками» — это чуть-чуть плоховастенько. Небольшой провал есть. Давайте объективно: была задача стать чемпионами. А «Спартак» сейчас находится не на том месте, которое соответствует поставленным задачам», — сказал Глушаков.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • «Химки» идут последними.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +451

    Suvorov51 2 часа назад

    Да это все временно. пройдет и это . беда в том что все что происходит с великой командой виноват промгаз. он прикладывает все силы чтобы бомжи смогли догнать спартак. но получается только жопа все скупили а мы продолжаем жить

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    Рейтинг: +61533

    portero 5 часов назад

    Это мстя такая, подколол, обидно ему что не в Спартаке...

    2
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    Рейтинг: +853

    alefreddy > portero 4 часа назад

    точно хотел за хорошее бабло сезон в Спартаке завершить

    1
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    Рейтинг: +87

    rzfxgsk 5 часов назад

    Как будто не видит, что Спартак топят, словно специально... почти в каждом матче из за судейства очков недосчитывается... Зачем дурачком то прикидываться, не пойму ?!...

    2
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    Рейтинг: +38

    fitt 7 часов назад

    ХАХАХХАХАХА ЗАТРОЛЛЛИИИЛ

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +980

    Узб@гоеный 7 часов назад

    Стыдобища от Спартака. Гыгыгы

    2
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    Рейтинг: +13419

    NewLife 7 часов назад

    С таким руководством и хозяевами - это нормальненко.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +7720

    piligrim1986 7 часов назад

    зато по игре самое то

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    Рейтинг: +12044

    playsh 7 часов назад

    Дениска,тебя не хватает с волшебным огненным напитком,ну как ты не понимаешь...

    2
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    Рейтинг: +6968

    vladik12 8 часов назад

    6 очков между ними. Это не особо рядом, епт.

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