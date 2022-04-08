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  • Глушаков – о «Спартаке»: «С таким бюджетом быть рядом с «Химками» – чуть-чуть плоховастенько»

Глушаков – о «Спартаке»: «С таким бюджетом быть рядом с «Химками» – чуть-чуть плоховастенько»

8 апреля 2022, 11:56
7

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о результатах «Спартака» в этом сезоне.

«Чтобы знать, что происходит, нужно быть там. Мне сложно судить. Взяли игроков, нового тренера опять, но к результатам не пришли. Они рядом с нами, кстати. В шести очках.

С таким бюджетом быть рядом с «Химками» — это чуть-чуть плоховастенько. Небольшой провал есть. Давайте объективно: была задача стать чемпионами. А «Спартак» сейчас находится не на том месте, которое соответствует поставленным задачам», — сказал Глушаков.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • «Химки» идут последними.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис
Комментарии (7)
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vladik12
1649408282
6 очков между ними. Это не особо рядом, епт.
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Plyash
1649409362
Дениска,тебя не хватает с волшебным огненным напитком,ну как ты не понимаешь...
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piligrim1986
1649410505
зато по игре самое то
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NewLife
1649412209
С таким руководством и хозяевами - это нормальненко.
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fitt
1649412739
ХАХАХХАХАХА ЗАТРОЛЛЛИИИЛ
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portero
1649419218
Это мстя такая, подколол, обидно ему что не в Спартаке...
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