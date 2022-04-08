Глушаков – о «Спартаке»: «С таким бюджетом быть рядом с «Химками» – чуть-чуть плоховастенько»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о результатах «Спартака» в этом сезоне.

«Чтобы знать, что происходит, нужно быть там. Мне сложно судить. Взяли игроков, нового тренера опять, но к результатам не пришли. Они рядом с нами, кстати. В шести очках.

С таким бюджетом быть рядом с «Химками» — это чуть-чуть плоховастенько. Небольшой провал есть. Давайте объективно: была задача стать чемпионами. А «Спартак» сейчас находится не на том месте, которое соответствует поставленным задачам», — сказал Глушаков.