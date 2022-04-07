Лига Европы. «РБ Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, Миранчук вышел на замену во втором тайме

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «РБ Лейпциг» и «Аталанта» победителя не выявили.

Игра завершилась ничьей 1:1. В обоих случаях голы забивали футболисты итальянской команды: Луис Муриэль – в чужие ворота, а Давиде Дзаппакоста – в свои.

Российский полузащитник Алексей Миранчук начал встречу в запасе, на замену он вышел на 67-й минуте.

Ответный матч состоится в Италии 14 апреля.

Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи

РБ Лейпциг (Германия) – Аталанта (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Муриэль, 17; 1:1 – Дзаппакоста, 58 (в свои ворота).

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