Лига Европы. «РБ Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, Миранчук вышел на замену во втором тайме

Интересный получился матч. Победить могла любая из команд, хотя ничья наиболее справедливый результат.
В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «РБ Лейпциг» и «Аталанта» победителя не выявили.
Игра завершилась ничьей 1:1. В обоих случаях голы забивали футболисты итальянской команды: Луис Муриэль – в чужие ворота, а Давиде Дзаппакоста – в свои.
Российский полузащитник Алексей Миранчук начал встречу в запасе, на замену он вышел на 67-й минуте.
Ответный матч состоится в Италии 14 апреля.
Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи
РБ Лейпциг (Германия) – Аталанта (Италия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Муриэль, 17; 1:1 – Дзаппакоста, 58 (в свои ворота).