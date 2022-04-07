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Лига Европы. «РБ Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, Миранчук вышел на замену во втором тайме

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «РБ Лейпциг» и «Аталанта» победителя не выявили.

Игра завершилась ничьей 1:1. В обоих случаях голы забивали футболисты итальянской команды: Луис Муриэль – в чужие ворота, а Давиде Дзаппакоста – в свои.

Российский полузащитник Алексей Миранчук начал встречу в запасе, на замену он вышел на 67-й минуте.

Ответный матч состоится в Италии 14 апреля.

Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи

РБ Лейпциг (Германия) – Аталанта (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Муриэль, 17; 1:1 – Дзаппакоста, 58 (в свои ворота).

Календарь Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»

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07.04.2022 21:38
Комментарии2
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 22 часа назад

    Интересный получился матч. Победить могла любая из команд, хотя ничья наиболее справедливый результат.

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    Рейтинг: +4998

    SPACE TRUCKIN > zigbert 10 часов назад

    да,четвертьфиналы удались - интрига остается до ответных матчей...

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