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Зарема: «Наш футбол еще не достиг самого дна, все впереди»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, предрекла российскому футболу пребывание «на дне». Это часть ее заочной дискуссии с бывшим судьей РПЛ Михаилом Вилковым.

«Своими высказываниями он отвечает на популярный вопрос: «Почему наш футбол находится на таком дне?» А я уверена в том, что мы еще самого дна не достигли, все впереди», – считает Салихова.

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • Против него судьи ошиблись в 3 последних турах, что признанно ЭСК РФС.
  • Следующий соперник – «Арсенал».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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06.04.2022 19:19
Комментарии10
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    Рейтинг: +15833

    paracetamol 7 апреля, 08:45

    Дно будет, когда свинарник вылетит в ФНЛ.

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    Рейтинг: +810

    inzek 7 апреля, 00:06

    согласен. хотелось бы почувствовать дно, чтоб оттолкнуться

    0
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    Рейтинг: +15021

    житель СПб 6 апреля, 21:23

    Звучит угрожающе - как от человека, реально могущего поспособствовать такому опущению вниз. Только к себе она никаких претензий не принимает и не воспринимает...

    0
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    Рейтинг: +853

    alefreddy 6 апреля, 19:56

    она права и чемпионат после отъезда игроков пусть и не самых сильных и судейство деградирует

    2
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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 6 апреля, 19:54

    Когда мы упали на самое дно, снизу постучали...))

    0
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    Рейтинг: +22075

    JTherry > Феникс 28 6 апреля, 19:59

    мы еще в полете, "НЕ достигли самого дна" (исправили заголовок)...

    3
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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 > JTherry 6 апреля, 20:07

    все впереди», – считает Салихова.

    0
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    Рейтинг: +22075

    JTherry 6 апреля, 19:31

    "Наш футбол еще достиг самого дна..."
    ...и это в заголовке - куда катится наша журналистика, и есть ли она, как таковая..?((

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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 > JTherry 6 апреля, 19:55

    Туда же, куда и вся Россия.

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    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata > JTherry 6 апреля, 21:18

    И тут мы тоже еще не достигли дна, к сожалению (((

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