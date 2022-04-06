Зарема: «Наш футбол еще не достиг самого дна, все впереди»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, предрекла российскому футболу пребывание «на дне». Это часть ее заочной дискуссии с бывшим судьей РПЛ Михаилом Вилковым.

«Своими высказываниями он отвечает на популярный вопрос: «Почему наш футбол находится на таком дне?» А я уверена в том, что мы еще самого дна не достигли, все впереди», – считает Салихова.