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Зарема: «Наш футбол еще не достиг самого дна, все впереди»

6 апреля 2022, 19:19
7

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, предрекла российскому футболу пребывание «на дне». Это часть ее заочной дискуссии с бывшим судьей РПЛ Михаилом Вилковым.

«Своими высказываниями он отвечает на популярный вопрос: «Почему наш футбол находится на таком дне?» А я уверена в том, что мы еще самого дна не достигли, все впереди», – считает Салихова.

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • Против него судьи ошиблись в 3 последних турах, что признанно ЭСК РФС.
  • Следующий соперник – «Арсенал».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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JTherry
1649262681
"Наш футбол еще достиг самого дна..." ...и это в заголовке - куда катится наша журналистика, и есть ли она, как таковая..?((
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alefreddy
1649264172
она права и чемпионат после отъезда игроков пусть и не самых сильных и судейство деградирует
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житель СПб
1649269416
Звучит угрожающе - как от человека, реально могущего поспособствовать такому опущению вниз. Только к себе она никаких претензий не принимает и не воспринимает...
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inzek
1649279200
согласен. хотелось бы почувствовать дно, чтоб оттолкнуться
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paracetamol
1649310349
Дно будет, когда свинарник вылетит в ФНЛ.
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