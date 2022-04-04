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Агент: «Изидор останется в «Локомотиве». И на следующий сезон тоже»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, заявил, что его клиент начнет следующий сезон в столичном клубе.

«Вильсон останется в «Локомотиве», в том числе и на следующий сезон тоже. Он не собирается уходить, ему все нравится в «Локомотиве», — сказал Лакруа.

  • Француз забил победный гол в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
  • Нападающий куплен зимой у «Монако».
  • Изидор забил в 4 матчах РПЛ подряд.

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Источник: Sport24

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