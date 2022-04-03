Агент: «Бариновым интересовалась одна из ведущих команд Испании»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал об интересе к игроку из Испании. Ранее футболист анонсировал летний трансфер в Европу.

– Правильно ли я понимаю, что Бариновым интересовался испанский клуб?

— Да, правильно. Сейчас эта команда идет в середине таблицы. Не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании.

— После 24 февраля эта команда или агенты из Испании как-то проявляли себя?

— Да, где-то неделю назад мы списывались с испанским представителем. Спрашивал как дела и попросил неделю-другую, чтобы дать информацию, как руководство клуба будет смотреть на летнее окно и российского футболиста в связи с ситуацией.

— То есть они верят, что к этому можно будет вернуться летом?

— Они хотят усилиться и их интересует конкретный футболист.

В этом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 25 матчах.

Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.

Рыночная стоимость хавбека – 12 миллионов евро.

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