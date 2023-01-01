Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

Агент: «Бариновым интересовалась одна из ведущих команд Испании»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал об интересе к игроку из Испании. Ранее футболист анонсировал летний трансфер в Европу.

– Правильно ли я понимаю, что Бариновым интересовался испанский клуб?

— Да, правильно. Сейчас эта команда идет в середине таблицы. Не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании.

— После 24 февраля эта команда или агенты из Испании как-то проявляли себя?

— Да, где-то неделю назад мы списывались с испанским представителем. Спрашивал как дела и попросил неделю-другую, чтобы дать информацию, как руководство клуба будет смотреть на летнее окно и российского футболиста в связи с ситуацией.

— То есть они верят, что к этому можно будет вернуться летом?

— Они хотят усилиться и их интересует конкретный футболист.

  • В этом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 25 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 12 миллионов евро.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Баринов не сыграет со «Спартаком» из-за травмы, полученной в сборной («РБ Спорт») 1
Баринов: «Задача – не прикасаться к алкоголю от Нового года до Нового года» 3
Баринов: «Уход Николича – удар. Это было неприятно и неожиданно для меня» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:30
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11