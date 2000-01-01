Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

«Спартак»: «Опасаемся за здоровье футболистов, если играть с «Локомотивом» сейчас»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов пояснил отказ клуба играть с «Локомотивом» сегодня в 23-м туре РПЛ. Спартаковцы не хотят подвергать угрозе здоровье футболистов в условиях снегопада.

«Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», – сказал Зеленов.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Актер Баринов: «Я бы перенес матч «Локомотив» – «Спартак» – это не похоже на футбол»
Судья Федотов: «VAR нарушил протокол, отменив гол «Спартака»! Если было заранее сказано, что не будет линий, VAR не может отменять гол на глаз» 3
Гол «Спартака» в матче с «Локомотивом» отменили из-за офсайда после VAR. Перед игрой РФС сообщал, что VAR-определения «вне игры» не будет 7
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:41
Комментарии9
...
  • ...
    Рейтинг: +7694

    piligrim1986 2 часа назад

    хватит ныть, играйте уже

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +56

    Теркчанин 2 часа назад

    одного трактора явно недостаточно

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +56

    Теркчанин 2 часа назад

    Тот случай когда битва со снегом наблюдать интереснее чем футбол)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +976

    Беспонтий 2 часа назад

    если курицы не несут не то что золотые яйца
    а просто не несутся

    их проще пустить под нож
    или бросить под поезд

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15104

    Cleaner 2 часа назад

    ПОЗОР клубу Локомотив! За весь день не могли почистить поле. Засчитать Локо ПОРАЖЕНИЕ за неготовность поля!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +319

    Best_forever > Cleaner 2 часа назад

    Выйди и помоги! Ты же Уборщик - Cleaner

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +291

    SpartakMoskwa > Cleaner 1 час назад

    Хватит нести чушь

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +291

    SpartakMoskwa > Cleaner 1 час назад

    Погоду никто не может предугадать, никто от этого не застрахован

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15104

    Cleaner > SpartakMoskwa 56 минут назад

    Почему поле было не почищено к 19:30??????????????????????? Почему оказалось ВОЗМОЖНЫМ почистить его к 20:30??????????????????

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11