«Спартак»: «Опасаемся за здоровье футболистов, если играть с «Локомотивом» сейчас»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов пояснил отказ клуба играть с «Локомотивом» сегодня в 23-м туре РПЛ. Спартаковцы не хотят подвергать угрозе здоровье футболистов в условиях снегопада.

«Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», – сказал Зеленов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.

Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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