РПЛ. «Нижний Новгород» победил на выезде «Ростов» и обогнал «Спартак»

«Ростов» в 23-м туре РПЛ проиграл «Нижнему Новгороду». У гостей в обоих голах поучаствовал канадец Ричи Эннин.

Нижегородцы поднялись на девятое место, опередив «Спартак» и «Рубин». «Ростов» занимает 12-ю строчку.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Нижний Новгород – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Эннин, 7; 1:1 – Щетинин, 25; 1:2 – Стоцкий, 45+1.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Поярков (Лангович, 66), Сильянов, Мелeхин, Байрамян (Сухомлинов, 46), Тугарев (Голенков, 83), Глебов, Щетинин, Полоз, Соу (Комличенко, 67).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий (Миладинович, 88), Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев (Ткачук, 62), Калинский, Кравцов, Берковский (Шарипов, 46), Сулейманов, Эннин (Горбунов, 74).

Предупреждения: Поярков, 9; Тугарев, 52 – Миладинович, 89.

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