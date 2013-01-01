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РПЛ. «Нижний Новгород» победил на выезде «Ростов» и обогнал «Спартак»

«Ростов» в 23-м туре РПЛ проиграл «Нижнему Новгороду». У гостей в обоих голах поучаствовал канадец Ричи Эннин.

Нижегородцы поднялись на девятое место, опередив «Спартак» и «Рубин». «Ростов» занимает 12-ю строчку.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Нижний Новгород – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Эннин, 7; 1:1 – Щетинин, 25; 1:2 – Стоцкий, 45+1.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Поярков (Лангович, 66), Сильянов, Мелeхин, Байрамян (Сухомлинов, 46), Тугарев (Голенков, 83), Глебов, Щетинин, Полоз, Соу (Комличенко, 67).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий (Миладинович, 88), Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев (Ткачук, 62), Калинский, Кравцов, Берковский (Шарипов, 46), Сулейманов, Эннин (Горбунов, 74).

Предупреждения: Поярков, 9; Тугарев, 52 – Миладинович, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии8
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    Рейтинг: +970

    Беспонтий 32 минуты назад

    гримаса за ростов компенсируется улыбкой за нижний

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    Рейтинг: +6396

    sochi-2013 32 минуты назад

    Валерим! Гениальный аферист. Столько лет выдавая себя за тренера гребет деньги, а в статью из УК под него не подгонишь!
    А вы говорите: Финика или Мавроди!))

    3
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    Рейтинг: +22

    crf575757 41 минуту назад

    Стыдно РОСТОВ!!!

    1
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    Рейтинг: +5170

    Виталий Орехов > crf575757 18 минут назад

    Вы даже не представляете как... :(((

    1
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    Рейтинг: +4635

    _Marqella_ > Виталий Орехов 16 минут назад

    Да нормально всё...))

    0
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    Рейтинг: +4492

    ySS 49 минут назад

    Так нельзя, ростовчане. Грубейшие ошибки в защите... Расслабились, что ли...

    0
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    Рейтинг: +1820

    LOKOfanatik19 50 минут назад

    Все по делу и по игре.

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    Рейтинг: +4154

    Красногорск_Фан 52 минуты назад

    Оба года нижнего красавцы. И играли организованно. Не думал что из "бил, бью, буду бить " вырастет педагог и стратег. Ошибался. Респект

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