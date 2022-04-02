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РПЛ. «Нижний Новгород» победил на выезде «Ростов» и обогнал «Спартак»

2 апреля 2022, 18:23
10

«Ростов» в 23-м туре РПЛ проиграл «Нижнему Новгороду». У гостей в обоих голах поучаствовал канадец Ричи Эннин.

Нижегородцы поднялись на девятое место, опередив «Спартак» и «Рубин». «Ростов» занимает 12-ю строчку.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Нижний Новгород – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Эннин, 7; 1:1 – Щетинин, 25; 1:2 – Стоцкий, 45+1.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Поярков (Лангович, 66), Сильянов, Мелeхин, Байрамян (Сухомлинов, 46), Тугарев (Голенков, 83), Глебов, Щетинин, Полоз, Соу (Комличенко, 67).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий (Миладинович, 88), Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев (Ткачук, 62), Калинский, Кравцов, Берковский (Шарипов, 46), Сулейманов, Эннин (Горбунов, 74).

Предупреждения: Поярков, 9; Тугарев, 52 – Миладинович, 89.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Нижний Новгород Спартак
Комментарии (10)
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Красногорск_Фан
1648913278
Оба года нижнего красавцы. И играли организованно. Не думал что из "бил, бью, буду бить " вырастет педагог и стратег. Ошибался. Респект
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LOKOfanatik19
1648913393
Все по делу и по игре.
Ответить
ySS
1648913405
Так нельзя, ростовчане. Грубейшие ошибки в защите... Расслабились, что ли...
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crf575757
1648913929
Стыдно РОСТОВ!!!
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sochi-2013
1648914426
Валерим! Гениальный аферист. Столько лет выдавая себя за тренера гребет деньги, а в статью из УК под него не подгонишь! А вы говорите: Финика или Мавроди!))
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Беспонтий
1648914441
гримаса за ростов компенсируется улыбкой за нижний
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Азбука
1648916408
Ростову проиграть НН не зазорно. Там Керж суперкоуч собрал супертим .
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paracetamol
1648931557
Слава Саше Кержакову, лучшему тренеру России!
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